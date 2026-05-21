Няма да има недостиг на авиационно гориво за българските летища и нашата полетна програма, поне от и до България, не е застрашена. Това каза в "Денят започва" председателят на Асоциацията на българските авиокомпании Йовко Йоцов

Проблемът е с авиокомпаниите, които организират чартърната програма за това лято до Бургас и Варна, обясни Йоцов. От Асоциацията са се обърнали към финансовото министерство, както и към това на транспорта в търсене на начини за подпомагането им заради резкия скок на цените на горивата:

Йовко Йоцов, пилот, председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските авиокомпании: "Чартърните авиакомпании, които поеха ангажимента през това лято да изпълняват полети от нашите туристически дестинации основно по Черноморието, изпитват много сериозни затруднения. По тази причина ние се обърнахме към няколко институции за подпомагане на тези авиокомпании, поне временно, за да могат да поемат този първоначален удар с разликата в цените на авиационните горива. Чартърите са организирани преди повече от 6 месеца. Цените при тях вече са фиксирани, така че авиакомпаниите няма как да реагират с повишени приходи. Те по някакъв начин трябва да покрият повишените си разходи. Не говоря точно за дотиране, за някакъв вид подпомагане. Вече сме дали конкретни предложения пред Министерство на транспорта и Министерство на финансите, така че очакваме реакция от тях на страна. Говорим за една временна мярка, разбира се, просто за поемане на този първоначален удар."

Йоцов допълни, че цените на авиационното горило все още са високи, макар, че през последната седмица да се наблюдава известно успокояване и връщане в порядъка на 100-200 долара на тон.

Йовко Йоцов, пилот, председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските авиокомпании: "За съжаление, тези цени все още са с 70% до 80% по-високи от цените, които ние използвахме в края на месец февруари, което поставява компаниите пред едно сериозно предизвикателство за изпълнение на техните програми. До толкова, доколкото те вече са продали своят продукт и няма как в последния момент да променят цените за своите клиенти. Така че този удар те трябва да поемат върху себе си и се надяваме, че те ще успеят да се справят с това предизвикателство."

Войната в Близкия изток и високите цени на горивата е довела и до промени в авиационния бизнес:

Йовко Йоцов, пилот, председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските авиокомпании: "Има пренасочване на туристическите потоци. Тези действително много популярни дестинации, които бяха налични до преди няколко месеца, сега стават по-малко популярни, но за сметка на това, други дестинации, които преди това бяха по-поценени, излизат на преден план. Така че точното очакване на индустрията е да няма спад в броя на превозените пътници и нашите очаквания са позитивни въпреки проблемите с разходната част на авиокомпаниите."

Той определи като временна мярка съкращаването на някои дестации и полети от страна на част от авиокомпаниите.

