Вицепремиерът Иво Христов: Утре очакваме DARA в Министерския съвет

У нас
Победата на DARA открива изключителни възможности за България, допълни той

Победата на DARA открива изключителни възможности за България да се брандира като дестинация, като земя на специфична култура, каза вицепремиерът Иво Христов в студиото на "Денят започва". Ние постигнахме нещо изключително, категоричен беше Христов:

Иво Христов, вицепремиер: "Дължим благодарност на две ръководства на БНТ - това на господин Кошлуков и това на госпожа Милотинова, които в хода на последната година взеха правилните решения на всички етапи, за да може да стигнем до този голям български триумф и най вече на таланта на DARA, която със своята експлозивна енергия успя да помете всякакви други условности на евровизионния вот, който, знаете, е мотивиран от всякаква геополитика и прочее роднински съображения."

Утре очакваме DARA в Министерския съвет, допълни Иво Христов:

Иво Христов, вицепремиер: "Победата на DARA открива изключителни възможности за България да се брандира като дестинация, като земя на специцична култура, като природни дадености, като територия на огромни таланти. Което и преди е показвала, но сега ставаме средоточие на всички спотове на европейските телевизии за една година и в частност май месец догодина.

Тепърва ще се решава кой ще е градът-домакин на "Евровизия", като Иво Христов припомни, че БНТ трябва да организира първия тур за всички желаещи.

Той допълни, че ще има перо "Евровизия" в бюджета, като се очаква организацията да струва между 20 и 30 милиона евро, като финансирането не е изцяло държавно, има участие на спонсори от страна на EBU, както и национални такива. Очаква се и много добра възвращаемост на тези разходи, като вече има засилен интерес за хотелски резервации в София за след година.

Ние сме пред една важна дилема - дали да затегнем коланите или да си позволим известен свръхдефицит, който България политически е заслужлила със своето - според мен - прибързано решение да влезе в еврозоната с неподготвени институции и с неустойчива икономика, коментира възможностите пред бъдещия бюджет Иво Христов.

Иво Христов, вицепремиер: "Това ще реши правителството и в частност моят колега, вицепремиерът Донев, който е консервативно мислещ и много компетентен финансист. Но според мен, предвид непредвидените харчове, които се появяват около "Евровизия", ние все пак трябва да бъдем реалисти и да заложим на мек свръх дефицит."

Според Христов профилът на "Прогресивна България" е благоразумен.

"Ние се стараем да запазим всички социални плащания, включително и пенсиите, т.е. да осигурим устойчивост на домакинствата, за да има какво да преразпределяме и догодина. Т.е. да преминем през турбулентния период без да клатим лодката."

Предложените от кабинета и в парламента мерки за справяне с високите цени и инфлацията Иво Христов коментира така:

"Всички български граждани си патят от цените, всички виждат проблема. Всеки един от нас. И имаме интерес те да бъдат модерирани. Правителството предлага пакет от мерки, прави истинско усилие, но важно е да отбележим, че борбата с ръста на цените не може да бъде извършена само от правителството. Към нея участват и трябва да се включат активно и Комисията за защита на потребителите, и Комисията за защита на конкуренцията, и Българска народна банка, която също по закон трябва да бди над стабилността на цените. Това са самоуправляващи се институции, върху които "Прогресивна България" няма влияние. Това е философията на нашата национална институционална инфраструктура. И аз се надявам, те да се асоциират към това усилие. Ние се опитваме, ние ги каним, ние провеждаме разговори, от тях се очакват активни действия."

Вижте целия разговор във видеото

