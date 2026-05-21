Вицепремиерът Иво Христов: Утре очакваме DARA в Министерския съвет

Победата на DARA открива изключителни възможности за България да се брандира като дестинация, като земя на специфична култура, каза вицепремиерът Иво Христов в студиото на "Денят започва". Ние постигнахме нещо изключително, категоричен беше Христов:
Иво Христов, вицепремиер: "Дължим благодарност на две ръководства на БНТ - това на господин Кошлуков и това на госпожа Милотинова, които в хода на последната година взеха правилните решения на всички етапи, за да може да стигнем до този голям български триумф и най вече на таланта на DARA, която със своята експлозивна енергия успя да помете всякакви други условности на евровизионния вот, който, знаете, е мотивиран от всякаква геополитика и прочее роднински съображения."
Утре очакваме DARA в Министерския съвет, допълни Иво Христов:
Иво Христов, вицепремиер: "Победата на DARA открива изключителни възможности за България да се брандира като дестинация, като земя на специцична култура, като природни дадености, като територия на огромни таланти. Което и преди е показвала, но сега ставаме средоточие на всички спотове на европейските телевизии за една година и в частност май месец догодина.
Тепърва ще се решава кой ще е градът-домакин на "Евровизия", като Иво Христов припомни, че БНТ трябва да организира първия тур за всички желаещи.
Той допълни, че ще има перо "Евровизия" в бюджета, като се очаква организацията да струва между 20 и 30 милиона евро, като финансирането не е изцяло държавно, има участие на спонсори от страна на EBU, както и национални такива. Очаква се и много добра възвращаемост на тези разходи, като вече има засилен интерес за хотелски резервации в София за след година.
Ние сме пред една важна дилема - дали да затегнем коланите или да си позволим известен свръхдефицит, който България политически е заслужлила със своето - според мен - прибързано решение да влезе в еврозоната с неподготвени институции и с неустойчива икономика, коментира възможностите пред бъдещия бюджет Иво Христов.
Иво Христов, вицепремиер: "Това ще реши правителството и в частност моят колега, вицепремиерът Донев, който е консервативно мислещ и много компетентен финансист. Но според мен, предвид непредвидените харчове, които се появяват около "Евровизия", ние все пак трябва да бъдем реалисти и да заложим на мек свръх дефицит."
Според Христов профилът на "Прогресивна България" е благоразумен.
"Ние се стараем да запазим всички социални плащания, включително и пенсиите, т.е. да осигурим устойчивост на домакинствата, за да има какво да преразпределяме и догодина. Т.е. да преминем през турбулентния период без да клатим лодката."
Предложените от кабинета и в парламента мерки за справяне с високите цени и инфлацията Иво Христов коментира така:
"Всички български граждани си патят от цените, всички виждат проблема. Всеки един от нас. И имаме интерес те да бъдат модерирани. Правителството предлага пакет от мерки, прави истинско усилие, но важно е да отбележим, че борбата с ръста на цените не може да бъде извършена само от правителството. Към нея участват и трябва да се включат активно и Комисията за защита на потребителите, и Комисията за защита на конкуренцията, и Българска народна банка, която също по закон трябва да бди над стабилността на цените. Това са самоуправляващи се институции, върху които "Прогресивна България" няма влияние. Това е философията на нашата национална институционална инфраструктура. И аз се надявам, те да се асоциират към това усилие. Ние се опитваме, ние ги каним, ние провеждаме разговори, от тях се очакват активни действия."
