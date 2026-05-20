Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за тюркоазения килим във Виена

Кукерска рокля с гол гръб - това е част от любопитните детайли около образа на DARA на тюркоазения килим във Виена, които разказа дизайнерът на атрактивния костюм Виктор Гърбешков в "Денят започва".

Виктор Гърбешков, дизайнер: "Ние с нейният стилист и DARA бяхме много вдъхновени от кукерите цялостно, от българската традиция, от начина, по който тези косми се движат и колко драматичен силует се получава. И просто знаехме, че трябва да направим някаква версия на кукерска рокля, палто или нещо такова. Крайният резултат всъщност е на един доста скъсен кукерски костюм, рокля с гол гръб."

А цветовете са продължение на косата на певицата

Виктор Гърбешков, дизайнер: "Точно по този начин идеята беше Дара да бъде облечена общо взето в себе си. Както знаем, кукерите се обличат като чудовища. Но тук идеята беше да направим голяма версия на нея по някакъв начин. И това е всъщност тази абсолютна "Bangaranga".

За разлика от традиционните кукерски костюми, този на DARA не е изработен от естествени материали:

Виктор Гърбешков, дизайнер: "Нашият костюм е синтетика. За мен като дизайнер е важно да създавам веган дрехи когато е възможно. И във случая беше възможно. Така че оставихме козичките да си живеят, да те радват. И използвахме синтетика за нашия костюм."

Изработването на атрактивния костюм е отнело две седмици, но корекции са били правени час преди DARA да се появи пред публика, фенове и журналисти в австрийската столица.

Виктор Гърбешков, дизайнер: "Аз всъщност имам опит с така наречените космати дрехи. И имам вече няколко дизайна, които съм направил с подобна техника. Точно на тази дреха отне, може би, две седмици. Беше процес, разбира се, ние с DARA и със стилиста й сме обсъждали скици, десетки варианти как би могло да бъде месец преди събитието. Но същинската изработка беше две седмици. Разбира се, работата беше по-сложна отколкото предположих, както винаги. И завърших дрехата един ден, два дена всъщност преди събитието. И ден преди събитието отидох до Виена да я занеса на място и всъщност даже да пробваме дрехата за първи път. Защото това беше едно от другите предизвикателства за мен. Да ушия дреха без тя да бъде пробвана нито веднъж от човека, който ще я носи, особено за такова голямо събитие, беше леко стресиращо. Няма да ви лъжа. Но се радвам, че всичко се получи прекрасно. Тя много се хареса тогава и даже аз довършвах неща по роклята час преди ние да отидем на килима."

Виктор Гърбешков разказа, че се познава с DARA още от 18-годишен и се надява, че след успеха на кукерския "Bangaranga" костюм - рокля, ще продължат да работят заедно още дълго занапред.

Виктор Гърбешков, дизайнер: "И със сигурност мога да кажа, че този проект, освен цялото внимание, което насочи върху работата ми, самото преживяване ми даде и нова гледна точка по какъв начин аз да гледам върху изкуството си, имайки предвид какво успява като артист да превъзмогне DARA."

