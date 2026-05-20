По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Започва частичен ремонт през Кресненското дефиле: Очакват се сериозни затруднения в трафика

Чете се за: 03:30 мин.
Движението ще се осъществява поетапно в едната лента, а шофьорите са призовани към търпение и повишено внимание

Започва частичен ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е-79 през Кресненското дефиле – от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-натоварените трасета в страната без алтернативен маршрут, а заради ремонтните дейности се очакват сериозни затруднения в движението, особено в пиковите часове.

Движението в ремонтираните участъци няма да бъде спирано напълно, а ще се извършва поетапно в едната лента и ще се регулира от сигналисти на място. Още вчера ремонтът доведе до километрични опашки и напрежение сред шофьорите.

Георги Бързаков, председател на АКАБ за Югозападна България, предупреди за най-сериозните рискове в ремонтирания участък:

"Най-големите опасности са неспазване на ограничителната скорост, неправилни изпреварвания и като цяло нетърпението на шофьорите по-бързо да минат през този участък. Все пак, когато един участък е обявен, че през него се извършват такива ремонтни дейности, трябва да се кара с малко по-голяма дистанция между автомобилите и да се спазва главно ограничителната скорост."

Той подчерта, че именно високата скорост е сред основните причини за тежките катастрофи:

"Това е, ако може да се каже на по-разбираем език, най-големият бич, който коства след това много човешки животи и създаването на ПТП-та."

От Агенция "Пътна инфраструктура" също призовават водачите да избягват изпреварванията в зоните с временна организация на движението.

"Особено в участъци, които са с временна пътна маркировка, е изключително опасно. Имаме поставени сепаратори на пътя, има и забранителни знаци, които трябва да се спазват. Просто трябва да се спазват правилата за движение по пътищата", каза още Бързаков.

Според експерта младите водачи често изпитват затруднения в подобни ситуации, а напрежението от останалите участници в движението допълнително ги затруднява. Той отправи и специален апел към шофьорите да бъдат внимателни при движение около тирове и тежка техника:

"Големите камиони или така наречените тирове са с различна система за спиране. На тях им трябва въздух. Има случаи, в които им пада въздух и камионът трябва пак да вдигне налягане, за да може да спре. Има неща, с които обикновените шофьори с категория B не са запознати. Трябва просто да подхождат с разбиране към останалите водачи. При преминаване покрай техника или работници на пътя трябва да се спазва добра странична дистанция и отново – съобразена скорост."

Ремонтните дейности в района ще продължат до четвъртък. Очакванията са до началото на интензивния трафик за почивните дни движението да бъде нормализирано.

Вижте прякото включване на Владислава Миланова


