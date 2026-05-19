Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли

Това съобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев след заседанието на НСТС

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията и законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев и група народни представители. Допълнително беше обсъден и законопроект за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходите и извършването на разходите през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на ДОО за 2026 г. и Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г. внесен от Владимир Раков и група народни представители. Това съобщи на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

"НСТС не постигна единодушие по точка 1 и 2 на дневния ред, като работодателските организации се въздържаха от подкрепа на двата законопроекта, но ще подходят конструктивно и ще дадат конкретни текстове за изменение и допълнение в текстовете на двата законопроекта между първо и второ четене. Синдикалните организации принципно подкрепиха предложените законопректи по точка 1 и 2. По точка 3 от дневния ред членовете на НСТС, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 322,37 евро на 347,51 евро, считано от 1 юли 2026 г.", заяви Гълъб Донев.

Практически и четирите работодателски организации подходиха изключително ангажирано и отговорно към съдържанието на тези текстове. И четирите работодателски организации не се произнесоха, че са против тези текстове. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев след заседанието на съвета, на което бяха обсъдени законопроектите за промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията.

"В този вид, така представени текстовете, водят до решението ни да се въздържим от подкрепа, но да заявим, че внесените от нас писмени становище, предложенията в тях, допълнителните възможности за корекции, за изменения и за прецизиране на текстове между двете четения, могат да доведат в крайна сметка и до подкрепа на едни окончателни текстове, стига те да не деформират пазара", каза Радев.

Подкрепихме двата законопроекта – за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, с редица предложения. За нас ключовият въпрос е дали те ще дадат обосновани възможности на КЗК и на КЗП да влияят върху пазара с това, което законите и Конституцията са им дали, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

#мерки срещу високите цени #Национален съвет за тристранно сътрудничество #тристранен съвет #НСТС

