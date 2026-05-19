Контрабандни близо 200 пистолети, укрити като боички и авточасти, задържаха на МП „Лесово“

Митническите служители на Митнически пункт "Лесово" задържаха 198 контрабандни пистолети и 120 пълнители за патрони, укрити в товарен автомобил. Това съобщиха от Агенция "Митници".

На 18.05.2026 г. на МП Лесово пристига на входящо трасе в страната товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от турски гражданин. В зоната за митнически контрол водачът е представил документи, че превозва колети с бои и авточасти от Турция за Норвегия през България. След оперативен анализ митническите служители извършват щателна проверка на превозното средство, при която откриват в товара недекларирани 7 кашона, укрити сред колетите с декларирани стоки.

Установено е, че кашоните съдържат 198 комплекта огнестрелни пистолети с празни пълнители, както и още 120 празни пълнители за патрони.

Контрабандните пистолети и пълнители са иззети. Образувано е досъдебно производство по описа на ТД Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол. Турският гражданин е задържан за срок до 72 часа.

Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

