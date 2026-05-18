ГДБОП разби схема за продажба на хранителни добавки, претендирали, че са чудодейно лекарство

Антимафиотите и столични полицаи удариха склад и цех за производство на фалшиви хранителни добавки. Операцията е след сигнал на бившия здравен министър д-р Мирослав Ненков за поредната направена с изкуствен интелект фалшива реклама за чудодейно лекарство.

Арести са извършени в Румъния и Полша.

Международната банда измамници е спечелила около четвърт милиард евро само за няколко години, продавайки хранителни добавки, за които твърдят, че имат вълшебно влияние върху здравето.

Установено е, че произвежданите продукти не са опасни, но и не притежават никакви качества, които да подобряват здравословното състояние на хората. Част от добавките са били регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните, други не.

Според разследващите проблемът е, че в България режимът е силно либерален и производителите само уведомяват Агенцията по храните, че произвеждат добавки.