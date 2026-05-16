Повдигнаха обвинение на мъж за контрабанда на голямо количество цигари

Районната прокуратура в Перник привлече като обвиняем и задържа 33-годишен мъж за държане на голямо количество цигари без български акцизен бандерол. Това съобщиха от Апелативната прокуратура – София.

Разследването е започнало след специализирана операция на ГДБОП. В района на бензиностанция на автомагистрала „Струма“ край Перник е била спряна товарна композиция – влекач с ремарке.

При проверката в ремаркето са открити 300 мастербокса с общо 150 000 кутии цигари без акцизен бандерол. Стоката е иззета.

По случая се извършват действия за установяване на произхода на цигарите, начина на придобиването им и евентуално участие на други лица.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест.

При акцията на ГДБОП е пресечен международен канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния. Задържани са двама души и две превозни средства.

Снимки: ГДБОП