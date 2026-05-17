Полицията откри в склад авточасти от крадени автомобили в София, мъж е задържан

Мъж на 51 години е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа, след като в склад са установени авточасти от различни автомобили – двигатели, скоростни кутии, врати, кори на врати, арматурно табло, батерия хибрид и други части, от противозаконно отнети автомобили на територията на столицата от 2022 до 2025 година. За това съобщиха от МВР.

Колите са от различни марки и са били паркирани на улицата в жилищни квартали, обслужвани от Трето, Шесто, Осмо и Девето районни управления.

Служители от сектор „Престъпления свързани с МПС“ продължително са наблюдавали склад за авточасти и автоморга в ж.к. „Дружба“, като в рамките на продължаващата специализираната полицейска операция, разпоредена от МВР, е била проведена акция на 14 май следобед.

По случая е образувано досъдебно производство. Материалите по случая са докладвани на Софийска районна прокуратура.