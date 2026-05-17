Кметът на Бургас Димитър Николов поиска градът да е домакин на "Евровизия 2027"

Кметът на Бургас Димитър Николов заяви категорично желание градът да бъде домакин на следващото издание на конкурса "Евровизия" след успеха на DARA.

„Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно! И ще бъде!“, заяви Николов.

Той поздрави DARA за представянето ѝ и определи успеха ѝ като вдъхновение за младите хора.