Кметът на Бургас Димитър Николов поиска градът да е домакин на "Евровизия 2027"

Той определи успеха на DARA като вдъхновение за младите хора
Кметът на Бургас Димитър Николов заяви категорично желание градът да бъде домакин на следващото издание на конкурса "Евровизия" след успеха на DARA.
„Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно! И ще бъде!“, заяви Николов.
Той поздрави DARA за представянето ѝ и определи успеха ѝ като вдъхновение за младите хора.
„Това, което DARA направи за България, тепърва ще дава резултати. Всъщност DARA написа съвременната приказка за младите – колкото и да е трудно, да не се отказваш!“, каза още кметът на Бургас.