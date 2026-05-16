БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад
Чете се за: 01:07 мин.
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за...
Чете се за: 06:07 мин.
България получи награда за най-добро артистично...
Чете се за: 01:57 мин.
Левски отново е господарят във Вечното дерби
Чете се за: 04:25 мин.
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

150 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

В Батак отбелязват 150 години от Априлската епопея

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Запази
В Батак отбелязват 150 години от Априлската епопея
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Батак отбелязва 150-тата годишнина от Априлското въстание. Честванията започнаха тази сутрин с литийно шествие и продължава с празнична вечерня в църквата "Света Неделя", превърнала се в една от емблемите на Батак. Батак е не просто място, а символ в българската история. Градът дал най-много жерви по време на априлската епопея. Едва 1200 души оцеляват от близо 7-хилядното население по това време. Трагедия, която не е забравена и до днес.

Димитър Мирчев - предс. на РК “Родова памет” - Батак: „Помним историята и затова възпроизвеждаме всичко и се стараем живи картини да възпроизведем от историята на Априлското въстание.“

Славка Тумбева: „Хората са отдали живота си за свободата наша, която днес приемаме за даденост.“

Със звън на камбани и гръм на черешово топче започна литийното шествие по случай годишнината. И стигна до паметните места от април 1876-та, където беше даден тържествен залп в памет на загиналите. Сред участниците в почетния караул е и Йордан - завърнал се в родния Батак, за да възпита в децата си родолюбие. Включва се в честванията за първи път, облечен в автентична носия и въоръжен с шишане.

Йордан: „Този екземпляр е нов, цвета му е стар, а дървенията е нова. Правени са за турската армия, обаче и българи са го имали, но по-рядко.“

На Богдановия хълм край града беше отслужена и литургия в памет на избитите в тази местност над 600 души.

#отбелязват #в Батак #150 години #Априлска епопея

Водещи новини

Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
Чете се за: 06:07 мин.
По света
Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от неизпълнени отговорности? Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от неизпълнени отговорности?
Чете се за: 15:45 мин.
Общество
Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад
Чете се за: 01:07 мин.
По света
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“ България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Глутница кучета или мечка нападна турист на Витоша?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Международната рейтингова агенция Standard and Poor’s повиши...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ