В Батак отбелязват 150 години от Априлската епопея

Батак отбелязва 150-тата годишнина от Априлското въстание. Честванията започнаха тази сутрин с литийно шествие и продължава с празнична вечерня в църквата "Света Неделя", превърнала се в една от емблемите на Батак. Батак е не просто място, а символ в българската история. Градът дал най-много жерви по време на априлската епопея. Едва 1200 души оцеляват от близо 7-хилядното население по това време. Трагедия, която не е забравена и до днес.

Димитър Мирчев - предс. на РК “Родова памет” - Батак: „Помним историята и затова възпроизвеждаме всичко и се стараем живи картини да възпроизведем от историята на Априлското въстание.“ Славка Тумбева: „Хората са отдали живота си за свободата наша, която днес приемаме за даденост.“

Със звън на камбани и гръм на черешово топче започна литийното шествие по случай годишнината. И стигна до паметните места от април 1876-та, където беше даден тържествен залп в памет на загиналите. Сред участниците в почетния караул е и Йордан - завърнал се в родния Батак, за да възпита в децата си родолюбие. Включва се в честванията за първи път, облечен в автентична носия и въоръжен с шишане.

Йордан: „Този екземпляр е нов, цвета му е стар, а дървенията е нова. Правени са за турската армия, обаче и българи са го имали, но по-рядко.“

На Богдановия хълм край града беше отслужена и литургия в памет на избитите в тази местност над 600 души.