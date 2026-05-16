Ще предостави ли Юнеско финанси за пловдивска археология?

До 2-3 години Епископската базилика на Пловдив може да влезе в Списъка за културно наследство на ЮНЕСКО. Тази надежда изрази Ирина Бокова, генерален секретар на световната организацията до 2017-та година. Кандидатурата на серийния обект отдавна е в индикативната листа на световното наследство. По повод 70-тата годишнина от присъединяването на страната ни към ЮНЕСКО в Пловдив се проведе форум с участието на културни експерти.

Пловдив кандидатства пред ЮНЕСКО с обект мозайки от Епископската и Малката Базилики, както и Късноантичната сграда Ирини. България трябва да подготви и внесе за обсъждане своето предложение в Комитета за културно наследство, след което мисия от експерти на световната организация ще направят доклад на място. Последната дума ще имат специалисти от 21 държави.

Ирина Бокова, генерален директор Юнеско 2009-2017: „Основният критерий, който е за вписване на един паметник в списъка на културно наследство това е изключителната универсална стойност, аз мисля, че тези мозайки, Базиликата притежават такава уникална изключителна универсална стойност.“

Най-големият дарител за разкриването, консервирането и експонирането на мозайките в двете базилики е фондация Америка за България.

Нанси Милър, президент на Фондация „Америка за България“: „Ние доведохме в България кмета на италианския град Аквалея, който е също под защитата на Юнеско и има много сходни обекти като пловдивските. Вярваме, че неговият опит и екипът му ще ви бъде полезен.“ Емануеле Зорино, кмет на гр Аквилея, Италия: „Днес в Пловдив Аквилея ще застане гордо до епископската базилика на филипопол, предлагайки своята пълна и искрена подкрепа за номинацията й.“

Цялостната визия по кандидатстването е ангажимент на голям интердисциплинарен екип.

Проф. д-р Елена Кантарева-Дечева, директор на ОИ “Старинен Пловдив“: „Защото тук говорим освен за проучвателска дейност, за опазване, говорим за мениджъмнт, маркетинг, реклама, туристическо обслужаване, устойчиво развитие, опазване.“ Костадин Димитров, кмет на Пловдив : „Следва се план-графикът и това, което ние ще положим като усилия е именно обединени заедно да покрием всичките изисквания.“ Евтим Милошев, министър на културата: „Това което е сигурно е, че политическа воля има и няма как да няма за такъв национален обект.“

Пловдив е признат за най-старият жив град на Европа, а римските мозайки на ранно християнските базилики привличат хиляди туристи годишно.