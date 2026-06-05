Британско откритие: Първата в света ваксина, създадена от изкуствен интелект

Британски учени разработиха първата в света ваксина, създадена от изкуствен интелект. Изследователите твърдят, че тя би могла да предпази от големи групи вируси и да предотврати пандемии.

Екипът от университета в Кеймбридж казва, че това е първият път, когато ключовият компонент на ваксината е проектиран изцяло от изкуствен интелект. След това той е тестван върху хора. Ваксината е замислена да действа срещу всички коронавируси.

Работата все още е в ранен етап, но екипът вече разработва отделни ваксини, които биха могли да се справят с грип и смъртоносната болест ебола.