И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова със специално интервю пред БНТ

До края на деня изпълняващият функцията главен прокурор Ваня Стефанова ще подпише документите за екстрадирането на Стоян Мавродиев. Това съобщи тя пред Георги Любенов в първото си интервю на поста.

Стефанова уточни, че България ще спази срока, поставен от сръбските власти, и още в началото на новата седмица ще изпрати искането за екстрадация на Мавродиев.

Ваня Стефанова, и.ф. главен прокурор: „Досъдебното производство се наблюдава от Софийската градска прокуратура. Касае се за длъжностно присвояване в особено големи размери, което представлява особено тежък случай. Това е всъщност обвинението, по което е поискано задържането на Мавродиев. Това, което мога да ви кажа като новина от последните минути, е, че колегите от Софийската градска прокуратура вече са изпратили необходимите документи във Върховната касационна прокуратура, така че очаквам най-късно до края на деня да подпиша искането за екстрадиция на господин Мавродиев. В началото на другата седмица, в срока, поставен ни от сръбските власти, по всички канали ще бъдат изпратени съответните документи към Сърбия.“

Цялото интервю гледайте в събота - 6 юни, в предаването "Денят започва с Георги Любенов".