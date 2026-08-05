Напълно потушен е пожарът под връх Шаралия в национален парк "Пирин"

Пожарът под връх Шаралия в района на Национален парк „Пирин“ е напълно потушен, съобщиха от Посетителския информационен център на Национален парк „Пирин“. В овладяването на огнената стихия са участвали служители на Дирекция „Национален парк Пирин“, екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград, Планинската спасителна служба – отряд Сандански, служители на Главна дирекция „Гранична полиция“, както и доброволци от община Струмяни и град Разлог.

Пожарът е горял в изключително труднодостъпен високопланински терен, в хода на операцията е била използвана и хеликоптерна техника.

Сигналът за пожара бе подаден около 20.30 часа на 30 юли.