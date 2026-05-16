След визитата в Китай: Тръмп предупреди Тайван да не обявява независимост

Тайван отправи призив към Съединените щати да продължават да им доставят оръжия, след коментара на Доналд Тръмп, че не вярва Пекин да предприеме военни действия срещу страната.



Американският президент коментира темата, след срещата си със Си Дзинпин в Китай. По думите му, няма промяна в политиката на Вашингтон спрямо Тайван. Тръмп обаче подчерта, че не одобрява обявяването на независимост на острова. По време на срещата им в Пекин, Си Дзинпин предупреди, че въпросът за Тайван е ключов за отношенията между Пекин и Вашингтон.

Американският президент коментира темата, след срещата си със Си Дзинпин в Китай. По думите му, няма промяна в политиката на Вашингтон спрямо Тайван. Тръмп обаче подчерта, че не одобрява обявяването на независимост на острова. По време на срещата им в Пекин, Си Дзинпин предупреди, че въпросът за Тайван е ключов за отношенията между Пекин и Вашингтон.





