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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор

Алекс Христов от Алекс Христов
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Скоростта на виновните водачи е била над 150 км/ч, заяви Ангел Кънев

категоргично вината катастрофата шофьорите леки автомобили съобщи заместник градският прокурор
Снимка: БТА
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Заместник градският прокурор Ангел Кънев говори пред БНТ за катастрофата тази вечер на "Челопешко шосе" между два автомобила и автобус. По потвърдена информация има две жертви, не е имало спирачен път на мястото на произшествието.

Единият автомобил се е врязъл в автобуса, другият се е забил в спирка на градски транспорт.

Ангел Кънев, заместник градски прокурор: "Имаме изключително тежко пътнотранспортно произшествие. Към този момент категорично вината е на водачите на двата леки автомобила. Водачът на автобуса от градския транспорт категорично не е виновен и е направил необходимото, за да предотврати пътното произшествие. Скоростта на виновните водачи е била над 150 км/ч, като при единия тя е била толкова висока, че след удара е блъснал автобуса и го е изместил настрани."

Към момента са потвърдени две жертви, има ранени. Предстои разследване, като са иззети ДНК проби и отпечатъци. Предстоят допълнителни огледи през светлата част на денонощието.

В една от колите са пътували двама души, установява се кой е управлявал автомобила. Има двама души, които нямат свидетелства за управление. Пробите на дрегер са отрицателни, добави Кънев.

В момента текат разпити на свидетели, които са се возили в автобуса.

#Челопешко шосе #заместник главен прокурор #София #катастрофа #загинали

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