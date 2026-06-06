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Мадона изнесе 15-минутно изненадващо шоу в Ню Йорк

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Мадона изнесе 15-минутно изненадващо шоу в Ню Йорк
Снимка: БГНЕС/Архив
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Мадона изнесе 15-минутен изненадващ миниконцерт на емблематичния площад „Таймс скуеър“ в Ню Йорк няколко седмици преди излизането на новия ѝ албум, предаде АФП.

Певицата, облечена в розов корсет и сини очила, се появи на сцена, изградена специално за шоуто.

В началото на юли Мадона ще издаде новия си албум Confession II, продуциран от Стюарт Прайс, с когото певицата създаде работи по Confessions on a Dance Floor (2005), включващ хитовете Hung Up и Sorry, припомня АФП.

Мадона ще се изяви и по време на шоуто на полувремето на финала на Световното първенство по футбол на 19 юли в Ню Йорк, заедно с Шакира и кей-поп групата BTS – нещо, което се случва за първи път на това спортно събитие, вдъхновено от американския Супербоул, отбелязва АФП.

#Таймс Скуеър #Мадона

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