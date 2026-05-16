Демонстрации в Лондон: Полицията между крайнодясно и пропалестинско шествие

Две успоредни, но противоположни демонстрации, заедно с футболен мач с 90 хиляди зрители, вдигнаха на крак полицията в Лондон. Четири хиляди служители охраняват "стерилна зона" между шествие, организирано от крайнодесния активист Томи Робинсън под надлов „Обедини кралството" и пропалестинска проява. Премиерът Стармър нарече организаторите на шествието на Робинсън -бандити и осъдени расисти, които сеят разделение и омраза.

Бронирани коли, дронове, хеликоптери, и дори камери за лицево разпознаване са част от мерките за сигурност между двете прояви. Крайнодесният активист Томи Робинсън се надява да повтори успеха си от септември миналата година, когато успя да привлече в Лондон 150 хиляди души в защита на „свободата на изразяване". Днешното шествие под надслов "Обедини Кралството" не е свързано с антиимигрантската партия „Реформирай Обединеното Кралство" на Найджъл Фараж, но само преди седмица тя постигна значителен успех на местните избори на Острова. Формацията е начело и в сондажите за парламентарните избори през 2029-та година.

Рики Уебстър - бизнесмен от Есекс: „Мултикултурализмът е добър, стига да не превзема вашата култура. Защо да не можем да честваме нашата култура, защо не можем да сме горди да бъдем себе си. Защо трябва да бъдем толкова толерантни, че да се възползват от нас. Както виждате, затова на хората им писна."

Отделно пропалестинско шествие отбеляза Денят на Катастрофата - ал-Накба при първата арабско- израелска война от 1948-ма година. Тогава около 760 хиляди палестинци бягат или са прокудени от домовете им.

Шарон де-Вит - демонстрантка: „След Холокоста и всичко останало може само да желаеш най-доброто за израелския народ. Но те няма да могат да живеят в мир докато не позволят на палестинския народ да сформира собствена държава и да заживее в мир."

В началото на май Великобритания повиши равнището на терористична заплаха след нападение с нож срещу двама евреи и серия от антисемитски палежи в Лондон.