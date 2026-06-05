БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И.ф. главен прокурор подписа искане за екстрадицията на...
Чете се за: 01:32 мин.
Аларма на МКС: НАСА нареди евакуационна готовност заради...
Чете се за: 01:12 мин.
"Кръстена от Ванга" измами възрастна жена в...
Чете се за: 01:25 мин.
Марихуана за 4 милиона евро задържаха на "Дунав...
Чете се за: 00:52 мин.
МВР има данни накъде се придвижва Олег Невзоров
Чете се за: 04:05 мин.
Премиерът Радев: Процедурата по свръхдефицит е оценка за...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Найденов и Кьовеши обсъдиха избора на нов български европрокурор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
Снимка: Фейсбук, European Public Prosecutor's Office - EPPO
Слушай новината

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши се срещна днес в Люксембург с министър на правосъдието на България Николай Найденов.

Основната тема на дискусията беше забавянето на назначаването на новия европейски прокурор от България и негативните последици, които това ще доведе до ефективността на работата на ЕППО.

Европейският главен прокурор призова българските власти да се въздържат от политизиране на процеса на подбор и да го завършат възможно най-бързо, в съответствие с приложимата правна рамка. Министър Найденов подчерта, че ще поддържа баланс между бързина, прозрачност и отчетност при избора на европрокурор.

Накрая обмениха мнения за сътрудничеството между Българското министерство на правосъдието и ЕППО по законодателни въпроси, свързани с мандата на ЕППО, включително мерки, насочени към засилване на борбата с ДДС измамите.

#Николай Найденов #европейски прокурор #Лаура Кьовеши #среща

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в Баба Алино
3
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата...
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред депутатите по казуса с незаконния град
4
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред...
Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде предаден на българските власти
5
Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде...
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол
6
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Европа

Румен Радев: Разширяването трябва да стане на принципа на собствените заслуги
Румен Радев: Разширяването трябва да стане на принципа на собствените заслуги
Дрон се взриви на пристанището в Констанца, няма пострадали Дрон се взриви на пристанището в Констанца, няма пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
Долната камара на италианския парламент одобри връщане на страната към ядрената енергетика Долната камара на италианския парламент одобри връщане на страната към ядрената енергетика
Чете се за: 01:15 мин.
Путин: Мога да победя Украйна, но съм готов на мир при компромиси от Киев Путин: Мога да победя Украйна, но съм готов на мир при компромиси от Киев
Чете се за: 01:45 мин.
Край бреговете на Норвегия откриха добре запазен товар от корабокрушение през XVIII век Край бреговете на Норвегия откриха добре запазен товар от корабокрушение през XVIII век
Чете се за: 01:42 мин.
Продължават протестите в Албания заради строителство на курорт от компанията на Джаред Къшнър Продължават протестите в Албания заради строителство на курорт от компанията на Джаред Къшнър
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

И.ф. главен прокурор подписа искане за екстрадицията на Стоян Мавродиев
И.ф. главен прокурор подписа искане за екстрадицията на Стоян...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
МВР има данни накъде се придвижва Олег Невзоров МВР има данни накъде се придвижва Олег Невзоров
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Аларма на МКС: НАСА нареди евакуационна готовност заради теч на въздух Аларма на МКС: НАСА нареди евакуационна готовност заради теч на въздух
Чете се за: 01:12 мин.
Още
"Кръстена от Ванга" измами възрастна жена в Монтана "Кръстена от Ванга" измами възрастна жена в Монтана
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Село Тича след пороя: Хората останаха без покъщнина, бременна жена...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Близки и приятели изпратиха Любен Дилов-син
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Марихуана за 4 милиона евро задържаха на "Дунав мост"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Лингорски: Реформи и инвестиции са ключът към по-нисък дефицит
Чете се за: 01:25 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ