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В Германия следят за руски опити за влияние върху регионалните избори през септември

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Германските служби за сигурност следят руски опити за влияние върху регионалните избори през септември, осъществявани чрез целенасочени кампании за дезинформация, съобщиха представители на службите.

Според тях в интернет се разпространяват видеоклипове, целящи да дискредитират политици и партии, които не се смятат за приятелски настроени към Русия.

По информация на службите мишена са станали всички партии с изключение на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) и популисткия Съюз „Сара Вагенкнехт“.

Смята се, че броят на видеоклиповете е няколкостотин, като се използват логата на германски медии, за да изглеждат достоверни. Те са били разпространявани в платформи, включително Екс, като голяма част от тях впоследствие са били изтрити.

Според службите кампаниите са част от т.нар. операция "Матрьошка“, наблюдавана и по време на федералните избори в Германия миналата година.

По данни на службите първоначално руски участници са се опитали да задълбочат разделението между Източна и Западна Германия чрез неверни твърдения, че деца от източната част на страната са тормозени в училища на запад.

След това те са се опитали да дискредитират местни политици с фалшиви обвинения в присвояване на средства или сексуални престъпления.

Представители на правителството заявиха, че подобни действия са част от по-широката хибридна заплаха, която Русия представлява за Германия.

По думите им зад тези кампании стои цяла екосистема за дезинформация, включваща държавни и недържавни участници, а самите кампании са част от дългосрочна стратегия. В краткосрочен план целта е да се използва всяка възможност за разделяне и поляризиране на германското общество, като методите непрекъснато се развиват, включително чрез използването на изкуствен интелект.

На 6 септември избирателите в източната провинция Саксония-Анхалт ще изберат нов местен парламент, а на 20 септември избори ще се проведат и в Мекленбург-Предна Померания и Берлин.

#регионални избори през септември #опити за руска намеса #Германски служби

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