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Безводието на Дунав: Как засегнатите страни пестят енергия?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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измерване дунав милиметри екологична кризата превръща икономическа
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Румънските власти предупредиха, че може да има прекъсване на тока заради претоварване на енергийната система на страната. И днес продължава операцията по отклоняване на вода по Дунав, за да може АЕЦ „Черна вода“ да продължи да работи. Ще бъдат потопени четири баржи, пълни с камъни.

В Унгария премиерът Петер Мадяр заяви, че енергийните доставки на този етап са стабилни. АЕЦ „Пакш“ работи с капацитет около 10%.

Горещата вълна е извънредна ситуация, а не обикновен летен ден. С това предупреждение на румънските власти осъмна днес страната. Заради опасността от прекъсване на тока домакинствата са призовани да подготвят комплекти за бедствени ситуации. В тях трябва да има питейна вода, батерии, радио с батерии, външна батерия за телефони и лекарства.

За да се предотврати енергийна криза, властите призоваха да се пести енергия.

„Откакто ни призоваха да пестим тока, не сме включвали климатика.“

Много румънски градове вече изключиха или ограничиха използването на нощното осветление.

Йон Стаматою, кмет на Скоарца: "Решихме да изключваме уличното осветление между полунощ и 4 часа сутринта. Правили сме го и друг път и наистина постигаме икономии.“

Към националната кампания за пестене на енергия се присъединиха обществени сгради и институции. От мерки за сигурност музеите не изключват напълно външното осветление, но поддържат максимално високата температура, допустима за експонатите.

Едмонд Никулушка: „Ако повече хора направят този символичен жест, той вече няма да е просто символичен.“

От няколко дни Унгария също живее в режим на пестене на ток.

Ана, жителка на Будапеща: „В момента малките неща са от голямо значение. Аз размразих фризера, защото той използва много енергия. Освен това, когато излизам от дома си, изключвам всичко от контактите. И по време на жегите не използвам климатик.“

Много фирми промениха работния си процес. Хранителни магазини са изключили хладилните витрини за напитки и са променили часовете за приготвяне на печива. По време на горещата вълна зарядните устройства за електромобили на паркинги се използват само до 17 часа.

Габор, жител на Будапеща: „Всеки трябва да осъзнае, че трябва да направи нещо, защото водните ресурси на тази страна не са неограничени.“

Енергийната система на Австрия не е засегната в такива мащаби, но и там населението е призовано да пести. Домакинствата трябва да ограничат използването на климатици, перални и съдомиялни.

Днес се очаква в Австрия да бъде достигнат пикът на горещата вълна. Вчера беше регистриран температурен рекорд – 41 градуса бяха измерени в района на Щамерсдорф.

„Е, не очаквахме точно такъв рекорд, защото това е рекорд, който никой не е искал и за който никой не се е борил.“

Според прогнозите в Австрия дъжд може да завали около 7 август. Но захлаждането ще започне да се усеща чак в средата на месеца.



#АЕЦ „Черна вода“ #ниското ниво на Дунав #Унгария

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