Схема за измама с евросубсидии за земеделие: Осем души са усвоили 350 000 евро, декларирали гори като пасища

Полицията в Кърджали извършва проверка на осем лица, кандидатствали за директни плащания по европейски субсидии. Това съобщи Радослав Узунов от Областната дирекция на МВР в Кърджали. Те са заявили, че обработват 8600 декара в областите Кърджали и Хасково и са получили субсидии през последните две години. Уведомена е Европейската прокуратура.

Радослав Узунов, началник сектор в ОДМВР – Кърджали: „В хода на проверката установихме, че тези лица заявяват площи от 8600 декара на територията на областите Кърджали и Хасково. Заявили са за отглеждане най-различни култури. В тази връзка поискахме съдействие от Държавен фонд „Земеделие“ и съвместно с техни служители извършихме проверка на въпросните площи. Установихме, че на места има неокосени ливади, непочистени пасища, а на едно от местата има изградена къща със селскостопански двор с нотариален акт, като по документи това трябва да е пасище. За две години въпросните лица са получили над 350 000 евро. Уведомили сме Европейската прокуратура.“