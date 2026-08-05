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Скандал в Банско на антисемитска основа между италиански и български младежи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Чете се за: 02:45 мин.
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Скандал между български и чуждестранни младежи предизвика сериозна реакция. Инцидентът е станал преди три дни в Банско, където са били на екскурзия представители на еврейската общност от Италия. Според тях те са били обиждани от български деца на религиозна основа. Полицията е установила участниците в инцидента.

Инцидентът се случва на 2 августа вечерта. Според свидетели, около 23 часа се чуват възгласи и обиди на английски язик, както от група деца извън хотела, така и от децата, които са били гости на хотела.

Групата, която е от Италия, от еврейски произход идват всяка година и са редовни посетители на Банско. По неофициална информация те са били изключително агресивни и са създавали проблеми.

Собственикът на хотела заяви пред "По света у и нас", че групата е нанесла сериозни щети на хотела, имало е сигнали, подавани към полицията за неприятни случаи.

На 2 августа през нощта полицията е извикана веднага, установени са участниците както от италианска страна, така и българите, а случият е предаден на прокуратурата.

Лазар Улевинов, очевидец: "Имаше крясъци и викове, но не излезох отвънка да видя за какво става въпрос. И нищо това, но такива обиди, където е с нацизъм, с нещо такова, това не съм чул. Не мисля, че е само от българските деца, мисля, че другите ги провокираха повече, защото речта, която се чуваше, чуваше се и английска, и българска реч."

Стойчо Баненски, кмет на Банско: "Не мисля, че е тема кмета на Банско или държавни институции прибързано да коментират младежки пререкания, били те от терасите, от улицата на някакъв град. Това се случва абсолютно навсякъде. Със сигурност не е добре и донякъде не трябва да се случва, но това са младежи и ние не можем да го спрем. Аз съм си направил своите проучвания и затова, като кмет на Банско, ви казвам, че нямаме ситуация, която да ескалира по този начин и заслужава повече внимание от това, което вече й се отдели. Освен ако някой не иска да злоупотреби."



Вижте още в прякото включване на Миглена Медарова

#италиански младежи #Банско #антисемитизъм #скандал

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