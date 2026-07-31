Рекордно ниското ниво на Дунав блокира корабоплаването по реката (СНИМКИ)

Река Дунав достигна рекордно ниско ниво, откакто се правят замервания. На много места в българския участък речното дъно се "оголи" и показа останки от потънали кораби. Безводието блокира корабоплаването и търговията, а заседнали плавателни съдове има в критичните участъци Белене, Батин и Загражден.

Това не е пустиня, а дъното на Дунав. Под Природен парк "Приста" реката буквално е изчезнала. Вместо водно течение има пясък, а вместо шум от кораби – тишина. Гледка, която впечатлява фотолюбителите, но тревожи хората, чието препитание зависи от реката. 11-членният екипаж на кораба "София" втора седмица е закотвен на един от понтоните в Русе.

капитан Борис Фьодоров: "Украински кораб, те движат от Сърбия до Констанца и не могат да минат. 9 хиляди тона е конвоя."

Баржите са натоварени с жито, а всеки ден престой е огромна загуба за превозвача.

Вячеслав Негруца – старши механик: "Стоим, заплатите ни не са платени, задържани са, защото товарът не е доставен навреме, всичко е навързано по веригата, знаете и горивата колко поскъпнаха."

Плитчините и новопоявилите се препятствия по реката затрудняват и най-опитните капитани.

инж. Ивелин Занев – директор на АППД – Русе: "Заседнали плавателни съдове има в критичните участъци, но те са извън фарватера. Когато нивото е с около 1,3 м под ниското корабоплавателно ниво, няма как плавателните съдове да преминават с максимално натоварване."

Отдръпването на реката извади на повърхността и останки от кораби, потънали по времето на Втората Световна война или от претоварване.

инж. Ивелин Занев – директор на АППД – Русе: "Всички те са обозначени като навигационна опасност, с плаващи навигационни знаци, буйове, които да предпазват преминаващите плавателни съдове от инциденти."

капитан Борис Фьодоров: "Има на шлюза Джердап стари потънали кораби и като пада водата те излизат, но те не са във фарватера, минаваме покрай тях."

Прогнозите на Агенцията за поддържане и проучване на Дунав не са оптимистични. Заради сушата очакванията са следващата седмица водното ниво да се понижи с още два сантиметра.

снимки: БТА