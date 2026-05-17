Карнавалът в Габрово призова: „Краят е близо, да му отпуснем края“

Смехът и сатирата отново превзеха улиците на Габрово. „Краят е близо, да му отпуснем края“ - с това мото градът отново се превърна в сцена на най-големия сатиричен карнавал у нас.

С много настроение, музика и хумор Габрово отново оправда славата си на столица на смеха. Хиляди хора изпълниха централните улици на града за традиционния карнавал.

"Моята теория е, че имаме хиляди причини всеки ден когато се събудим да сме щастливи и няма защо да бъдем нещастни. "Защото лоши неща винаги се случват, но е важно човек никога да не губи надежда и винаги да намира позитивната част на абсолютно всичко." "Бъдете себе си и се забавлявайте винаги когато имате възможност и се обичайте колко може повече!"

Над 20 макета и десетки карнавални картини, които през габровското чувство за хумор, показаха най-актуалните събития у нас и по света преминаха във шествие по централната улица на града. Зад тях стоят месеци работа.

Драгомир Цанев, художник: "Всички са изработени в много ограничен период от време. Макетите са изработени от метални конструкции. От стиропор са главите и ръцете, и краката. Височината на най-високия макет в 4,50 м." Светослав Славчев, режисьор: "Отпуснахме му края и подготвихме един може да се един по-богат, по-различен карнавал. Ние сме опитваме да гледаме към всяка ситуация с усмивка, на шега, защото светът е оцелял, защото се е смял. И ако гледаме на всички кризи, в които влизаме- тегаво, намръщено, то това край няма да има. Трябва да си сложим една хубава усмивка и да си мечтаем за по-доброто."

Габровци казват, че тук имат не четири, а пет годишни сезона и вече се подготвят да посрещнат следващото годишното карнавално време, с което отброяват оставащите месеци и дни до Карнавал 2027.