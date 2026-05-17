Невероятен успех: DARA е големият победител в 70-ото издание на "Евровизия"

Евтим Милошев, министър на културата: Победата на DARA за мен не е неочаквана

Успехът на DARA ще доведе до видимост на съвременната българска култура на европейската и световна сцена

За мен победата на DARA не е неочаквана, каза министърът на културата Евтим Милошев в ефира на "Денят започва с Георги Любенов".

Евтим Милошев, министър на културата: "За мен не е неочаквана победата, защото в крайна сметка това е един песенен конкурс. Песента, изборът на DARA за изпълнител, целият отзвук, който имаше преди снощната финала на вечер, начинът по който мина на полуфинала, за мен няма нищо изненадващо в това. Да, имаше много коментари, че това е политика, че това е политическо решение. Е, нашата победа снощни показва, че преди всичко имаше значение таланта, емоционалността и артистът DARA за този резултат. Тук е моментът да я поздравя, освен нея, лично да поздравя и целият творчески екип, да поздравя работата на Българската национална телевизия в тази насока, усилията, която положихте и резултата, който достигнахте, за да може следващата година България да бъде домакин на този влиятелен европейски песенен конкурс."

Милошев подчерта, че успехът на младата българска певица ще доведе до много по-голяма видимост на съвременната българска култура на европейската и световна сцена:

Евтим Милошев, министър на културата: "В личен план, първо искам да ви кажа, че това беше наистина фантастична, незабравима вечер и нощ. Седяхме цялото семейство и се вълнувахме до ранни зори, изгледахме всички пресконференция, сутринта и рано-рано, почти без да съм спал, бях изключително любопитен да видя международния отзвук на тази проява. В институционален план, разбира се, е далеч по-важно да кажа и да изразя изключително си задоволство от успеха на един млад български творец. Една такава проява на такава световна европейска платформа дава възможност да се сложи фокус върху младото поколение, върху младия творец, върху изявата на съвременната българска култура."

Успехът на DARA е повод за обединение на нацията ни, за обединение на всички българи и в България, и извън пределите на България и да благодарим на тези, които са гласували из цяла Европа за да може да се стигне от тази победа, допълни министърът на културата. Нека такива моменти да ни обединяват. Нека да гледаме позитивно и да вярваме в себе си, да вярваме в идентичността си, да имаме самочувствие на достойни хора, наследници на велики цивилизации, каза още Евтим Милошев.

