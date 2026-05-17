Васил Терзиев за DARA: Да, ще има червен килим

Днес България празнува една голяма победа. И ти си причината за това. Силна. Смела. Талантлива. Това написа столичният кмет Васил Терзиев във Фейсбук.

Браво, DARA, браво, че не се отказа.

Има много хора, за които няма по-голямо удоволствие от това да омаловажат чуждия талант и да те накарат да се съмняваш в себе си. Най-трудното е да не им дадеш този подарък, допълва Терзиев.

Ти не го направи. Продължи напред. И днес цяла България вижда докъде могат да те отведат талантът, характерът и неуморната работа.

Гордеем се с теб. И, да, ще има червен килим, пише още градоначалникът.