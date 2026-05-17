В 18.00 ч. на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"
DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

Кристалина Георгиева поздрави Дара за триумфа на „Евровизия“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева поздрави българската изпълнителка Дара за триумфа ѝ на тазгодишното 70-то юбилейно издание на конкурса „Евровизия“.

„Поздравявам Дара за победата ѝ в тазгодишния конкурс „Евровизия“ и всички изпълнители за това, че обединиха толкова много хора чрез силата на музиката. С нетърпение очаквам моята страна, България, да бъде домакин на следващото издание“, заяви в публикация в социалните мрежи Кристалина Георгиева.

Песента Bangaranga, изпълнена от Дара, която тази година представяше България на „Евровизия”, снощи спечели надпреварата, като получи общо 516 точки - от журито и от аудиторията. България за пръв път печели песенния конкурс. Победата на Дара отрежда страната ни да бъде домакин на Евровизия през 2027 г.

След успеха на Дара снощи български музиканти, актьори и писатели я поздравиха за победата ѝ на „Евровизия“. Адмирации към българската попизпълнителка отправиха и президентът Илияна Йотова, премиерът Румен Радев, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, представители на правителството и политици.

