БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си...
Чете се за: 04:05 мин.
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си...
Чете се за: 04:15 мин.
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на...
Чете се за: 00:35 мин.
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Чете се за: 12:15 мин.
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Днес в 18.00 ч. във фоайето на "Пристигащи" на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"
В развитие

DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

Българската песен "Bangaranga" спечели "Евровизия" с историческа преднина

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Запази

Изпълнението на DARA събра 173 точки повече от втория в подреждането

dara взриви сцената евровизия 2026 bangaranga снимки
Слушай новината

Песента "Bangaranga", изпълнена от DARA - българския представител на „Евровизия”, спечели надпреварата с преднина от 173 точки пред класиралия се на второ място сингъл - това е най-голямата разлика в историята на конкурса, информира сайтът на музикалния форум.

Досега първенството по този показател - 169 точки преднина пред подгласника си, държеше песента "Fairytale", изпълнена от представителя на Норвегия Александър Рибак, спечелил конкурса в Москва през 2009 г.

България е победителят в тазгодишното издание "Евровизия", като получи общо 516 точки - от журито и от аудиторията. През 2026 г. се включиха 35 участници, като за съотвената страна не можеха да гласуват нито излъченото от нея жури, нито зрителите, намиращи се на територията ѝ.

На второ място се нареди Израел с "Michelle", изпълнена от Ноам Бетан, която получи общо 343 точки от гласуването на журито и на аудиторията.

Българската песен "Bangaranga" постигна впечатляващ резултат от гласуването на журито - 204 точки, информира сайтът на "Евровизия". От зрителския вот песента събра общо 312 точки.

"Bangaranga" спечели и двете класации, което е първият случай, в който журито и публиката избират един и същ победител от почти 10 години насам – от Киев 2017 г., допълват организаторите на надпреварата на сайта си.

"Евровизия" остава свързана с музиката, но начинът, по който хората гласуват, все повече отразява променящите се нагласи за това как европейците възприемат идентичността, солидарността и международните конфликти, пише сайтът „Конвърсейшън”.

Когато конкурсът започна през 1956 г., зрителите не можеха да гласуват. Победителите се определха от национални журита. Това обаче се промени в края на 90-те години с въвеждането на телевизионния вот. Публиката получи възможност да гласува по телефона за любимите си песни, превръщайки "Евровизия" в много по-интерактивно събитие, припомня изданието.

С времето гласуването за победителя в песенния конкурс се дигитализира. В периода между 1998 и 2008 г. "Евровизия" разчиташе почти изцяло на вота на телевизионната аудитория, като журитата се използваха главно като резервен вариант при евентуални технически проблеми. Днес зрителите могат да гласуват по телефона, чрез SMS, както и на официалния уебсайт или в специално приложение. От 2023 г. аудиторията от страни, които не участват в "Евровизия", също има възможност да гласува чрез категорията "Останалият свят" на специален уебсайт.

#посрещане на DARA #за подкрепа на DARA #"Евровизия 2026" #евровизия

Водещи новини

DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga"
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия" по БНТ 1 Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия" по БНТ 1
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: Ние в момента сме в световните новини Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: Ние в момента сме в световните новини
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Поздравления за DARA от едни от най-големите български артисти в ефира на БНТ Поздравления за DARA от едни от най-големите български артисти в ефира на БНТ
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си минувачи в Модена
Чете се за: 04:15 мин.
По света
България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Председателят на парламента Михаела Доцова: DARA, ти си вдъхновение...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Триумф за DARA, триумф за България на...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ