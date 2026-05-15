Разбиха международен канал за контрабанда на цигари

Камион с голямо количество контрабандни цигари е спрян на магистрала "Струма" край Перник. Задържани са двама души.
Камионът, натоварен с няколко стотин бокса с контрабандни цигари, е спрян при акция на ГДБОП около 11.00 ч. днес. Пътувал е от Гърция.
Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП: „Бяха задържани две лица. В камиона имаше над 300 мастербокса цигари. Работата тепърва предстои. Най-вероятно ще има още задържани, както и адреси, които ще бъдат претърсвани. Камионът идва от Гърция. Нашата информация е, че преминава през България, а крайната му дестинация е Румъния.“