Разбиха международен канал за контрабанда на цигари

Камион с голямо количество контрабандни цигари е спрян на магистрала "Струма" край Перник. Задържани са двама души.

Камионът, натоварен с няколко стотин бокса с контрабандни цигари, е спрян при акция на ГДБОП около 11.00 ч. днес. Пътувал е от Гърция.