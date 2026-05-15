Четирима с обвинения след като МВР удари по имотната мафия

Четирима с обвинения след сериозния удар, който МВР нанесе по имотната мафия. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев в Народното събрание. Тази акция срещу имотната мафия едва сега започва, уточни той. Изтъкна, че става дума за сериозна схема за десетки милиони евро, която, по думите му, се е развивала необезпокоявано в продължение на много време.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Аз още по-рано казах, че по места има доста нотариуси, не само в буквалния смисъл, а в преносния смисъл на думата, които извършват незаконни дейности. В случая става въпрос за доста сериозна схема за имотни измами, която ще разплетем изцяло. Ще се постараем да разплетем тази схема възможно най-високо по вертикала. Много време продължава, огромни щетите, говорим за десетки милиони евро към момента установени като щети и като тази сума със сигурност ще нарасне, за съжаление, доста продължително. Развивала се е тази дейност и доста необезпокоявано.

- Нито една институция ли не е знаела или по-скоро има чадър?

- Със сигурност институциите знаят, когато нещо се развива в такива мащаби, най-вероятно става въпрос за чадър.“

На въпрос да се очакват ли рокади в регионалните дирекции на МВР, вътрешният министър отговори, че очаква работа и резултати от тях. Не планира да прави промени без да се е запознал с работата им.

След свалянето на охраната на Борисов и Пеевски вътрешният министър заяви, че условията за ползване на охрана ще бъдат еднакви за всички. Тепърва ще се изясни и колко е струвала тази охрана. Поискал е от структурите на Министерството на вътрешните работи справка подробно за всички охранявани лица, за да може там, където има несъответствие, да се предприемат действия спрямо тях.

Демерджиев очаква доклад от директора на Главна дирекция "Национална полиция" по случая "Петрохан".

След масовото сбиване на Гергьовден в Габрово създалото се напрежение в социалните мрежи и протестите за по-строги мерки за сигурност в града вътрешният министър Иван Демерджиев изтъкна, че са взети всички необходими мерки за осигуряване на сигурността в града.

Вижте повече в прякото включване на Милена Кирова

