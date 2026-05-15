Шест нови мобилни станции за измерване на въздуха вече ще следят за замърсяване в страната. Една от тях остава в Бургас, където през последните години граждани многократно подаваха сигнали за задушливи миризми. Новата апаратура беше представена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Предвижда се и подмяна на измервателните станции в цялата страна и създаване на мобилно приложение, чрез което хората ще могат да следят качеството на въздуха в реално време.

С шест нови мобилни станции и специализирана техника държавата започва модернизация на системата за контрол на качеството на въздуха.

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите: „Голяма палитра от органични съединения ще се замерват и всъщност това ще даде един допълнителен инструмент за контролната дейност. Всяка една от тази апаратура е калибрирана и отговаря на референтните методи за замерване качеството на атмосферния въздух.”

Техниката ще се използва при сигнали за замърсяване, пожари и аварии, а данните ще се следят в реално време.

Милена Първанова, началник отдел „Лаборатория за качество на въздуха” към ГД „Лабораторна и аналитична дейност” към ИАОС: „Т.е при повикване при определена ситуация, мобилната автоматична станция започва да мери и резултатите са налични.”

Една от новите мобилни станции остава в Бургас. Тя ще измерва фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, както и сероводород.

Милена Първанова, началник отдел „Лаборатория за качество на въздуха” към ГД „Лабораторна и аналитична дейност” към ИАОС: „Беше изискана и получена информация от колегите от РИОСВ - Бургас затова кои са замърсителите, които са специфични за региона, които се отделят при дейността на операторите, работещи на територията на град Бургас.” Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите: „Тя е надградена с апаратура, която замерва освен стандартните показатели, така наречените и специфични показатели. Както ние се шегуваме в нашата сфера „екзотики”. Т.е. показатели, които по презумпция предизвикват множество въпроси и най-вече са специфични от гледна точка на потенциалните източници като индустриални замърсявания.”

На фона на многобройни сигнали за неприятни миризми в Бургас от Екоминистерството уточниха, че те не могат да бъдат измервани директно.

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите: „Да укрепим тази апаратура, която измерва показателите за качеството на атмосферния въздух при съответните норми и показатели. Т.е. при тяхното превишаване вече има доказателства за влошаване на качеството на атмосферния въздух и индиректно разбира се и понякога за съжаление директно води до влияние и до здравословни ефекти.”

От Екоминистерството отчитат ръст на замърсяването с фини прахови частици у нас през миналата година.

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите: „Основните причини, които идентифицираме до този момент са отоплението, за съжаление и до висока степен социалния статус, връщане в стопанства и в семейства, горене на твърди горива.”

От МОСВ увериха, че язовирите за питейни нужди са запълнени над 88% и няма опасност водната криза от миналото лято да се повтори.