Мотористи излизат на национален протест срещу поскъпването на „Гражданска отговорност“

Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховка „Гражданска отговорност“ се провежда в цялата страна днес. По думите на протестиращите увеличението достига над 80% спрямо миналата година. В София протестът е насрочен за 18.00 ч. на пл. „Княз Александър I Батенберг“, където се очаква временно да бъде ограничено движението.

Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите в протеста ще се включат 79 мотоклуба и над 20 локации в страната.

Красимир Пъргов, координатор на националния протест: „За да стигнем до този национален протест, минахме по целия път - подадохме жалби до регулаторните органи – КФН, КЗП и КЗК, и получихме едни много странни отговори от тях. Вместо да работят в интерес на обществото, те защитават застрахователните компании.“

Той посочи, че според мотористите има сериозно разминаване в данните за цените и риска.

Красимир Пъргов, координатор на националния протест: „Миналата година беше около 130–135 лева, сега е 115–120 евро, което е над 80% според нас, а според техния отговор е 10–15%.“

Пъргов твърди още, че проблемът е и в липсата на реален избор за краткосрочни полици, но застрахователите не ги прилагат и ги принуждават да сключват едногодишни договори. По думите му това създава изкривяване в анализа на сектора. Организаторите настояват още за прозрачност в методиката за определяне на цените. Те твърдят, че настоящият модел не отчита реалния риск и води до несправедливо високи премии за част от водачите. Протестните действия в страната са планирани за 18.00 ч., като в отделни градове са възможни кратки блокади на ключови пътни артерии. В столицата се очаква временно затруднение на движението около централния площад.

