Избраха състава на всички постоянни комисии в парламента

Депутатите създадоха 24 постоянни комисии. От тях 14 се председателстват от "Прогресивна България".

ГЕРБ-СДС са начело на три комисии: по здравеопазване, по иновациите и дигиталната трансформация и по туризъм.

ДПС председателстват две комисии: по околна среда и водите и по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите.

ДБ председателстват две комисии: по транспорт и съобщения и по прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

ПП председателстват комисията по труда, демографската и социалната политика.

Комисията по политиките за българите извън страната беше оглавена от “Възраждане”.

Комисиите с председатели са както следва:

Комисия по бюджет и финанси - председател Константин Проданов от "Прогресивна България"

Комисия по правни въпроси - председател Янка Тянкова от "Прогресивна България"

Комисия по икономическа политика,иновации и индустрия - председател Стефан Белчев от "Прогресивна България"

Комисия по енергетика - председател Румяна Петрова от "Прогресивна България"

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - председател Мартин Жлябинков от "Прогресивна България"

Комисия по външна политика - председател Петър Витанов от "Прогресивна България"

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - председател Галин Дурев от "Прогресивна България"

Комисия по отбрана - председател Иван Лалов от "Прогресивна България"

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред - председател Петър Тодоров от "Прогресивна България"

Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагане и използване на СРС и достъп до данни по закона за електронните съобщения - комисията се председателства на ротационен принцип:

Румен Миланов - "Прогресивна България", Христо Терзийски -ГЕРБ-СДС, Станислав Анастасов - ДПС, Атанас Атанасов - ДБ, Бойко Рашков - ПП, Ивелин Първанов - “Възраждане”

Комисия по земеделието, храните и горите - председател Явор Гечев от "Прогресивна България"

Комисия по труда, демографската и социалната политика - председател Венко Сабрутев от ПП

Комисия по образованието и науката - председател Димитър Здравков от "Прогресивна България"

Комисия по въпросите на младежта и спорта - председател Петър Стойчев от "Прогресивна България"

Комисия по здравеопазването - председател Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС

Комисия по околна среда и водите - председател Халил Летифов от ДПС

Комисия по транспорт и съобщения- председател Йордан Иванов - ДБ

Комисията по иновациите и дигиталната трансформация - председател Томислав Дончев - ГЕРБ-СДС

Комисията по културата и медиите - председател Антон Кутев от "Прогресивна България"

Комисия по прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество - председател Александър Симидчиев - ДБ

Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите - председател Атидже Вели - ДПС

Комисията по политиките за българите извън страната - председател Ангел Георгиев - “Възраждане”.

Комисия по превенция и противодействие на корупцията - председател Димитър Балев от "Прогресивна България"

Комисия по туризъм - председател Росица Кирова от ГЕРБ-СДС