БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по...
Чете се за: 01:00 мин.
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в...
Чете се за: 20:15 мин.
Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава...
Чете се за: 01:20 мин.
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград,...
Чете се за: 03:05 мин.
Антон Златанов: Между 3000 и 5000 евро плащат мигранти,...
Чете се за: 13:50 мин.
Парламентът оряза правомощията на особения търговски...
Чете се за: 03:15 мин.
Разказ от първо лице за измамата в "Баба...
Чете се за: 05:42 мин.
500 000 евро са източили от НЗОК петима души, сред които...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Избраха състава на всички постоянни комисии в парламента

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Запази

От 24 комисии, от "Прогресивна България" са начело на 14

Народно събрание, постоянни комисии, гласуване
Снимка: БТА
Слушай новината

Депутатите създадоха 24 постоянни комисии. От тях 14 се председателстват от "Прогресивна България".

ГЕРБ-СДС са начело на три комисии: по здравеопазване, по иновациите и дигиталната трансформация и по туризъм.

ДПС председателстват две комисии: по околна среда и водите и по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите.

ДБ председателстват две комисии: по транспорт и съобщения и по прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

ПП председателстват комисията по труда, демографската и социалната политика.

Комисията по политиките за българите извън страната беше оглавена от “Възраждане”.

Комисиите с председатели са както следва:

Комисия по бюджет и финанси - председател Константин Проданов от "Прогресивна България"

Комисия по правни въпроси - председател Янка Тянкова от "Прогресивна България"

Комисия по икономическа политика,иновации и индустрия - председател Стефан Белчев от "Прогресивна България"

Комисия по енергетика - председател Румяна Петрова от "Прогресивна България"

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - председател Мартин Жлябинков от "Прогресивна България"

Комисия по външна политика - председател Петър Витанов от "Прогресивна България"

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - председател Галин Дурев от "Прогресивна България"

Комисия по отбрана - председател Иван Лалов от "Прогресивна България"

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред - председател Петър Тодоров от "Прогресивна България"

Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагане и използване на СРС и достъп до данни по закона за електронните съобщения - комисията се председателства на ротационен принцип:

Румен Миланов - "Прогресивна България", Христо Терзийски -ГЕРБ-СДС, Станислав Анастасов - ДПС, Атанас Атанасов - ДБ, Бойко Рашков - ПП, Ивелин Първанов - “Възраждане”

Комисия по земеделието, храните и горите - председател Явор Гечев от "Прогресивна България"

Комисия по труда, демографската и социалната политика - председател Венко Сабрутев от ПП

Комисия по образованието и науката - председател Димитър Здравков от "Прогресивна България"

Комисия по въпросите на младежта и спорта - председател Петър Стойчев от "Прогресивна България"

Комисия по здравеопазването - председател Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС

Комисия по околна среда и водите - председател Халил Летифов от ДПС

Комисия по транспорт и съобщения- председател Йордан Иванов - ДБ

Комисията по иновациите и дигиталната трансформация - председател Томислав Дончев - ГЕРБ-СДС

Комисията по културата и медиите - председател Антон Кутев от "Прогресивна България"

Комисия по прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество - председател Александър Симидчиев - ДБ

Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите - председател Атидже Вели - ДПС

Комисията по политиките за българите извън страната - председател Ангел Георгиев - “Възраждане”.

Комисия по превенция и противодействие на корупцията - председател Димитър Балев от "Прогресивна България"

Комисия по туризъм - председател Росица Кирова от ГЕРБ-СДС

#постоянни комисии #52-рото Народно събрание #председатели

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
1
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по...
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
2
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи проверката на Нотариалната камара
3
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи...
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев и кметът на района бездействат по отношение на незаконния строеж
4
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев...
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край Варна са започнали преди две години
5
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край...
Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино"
6
Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
6
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...

Още от: Общество

Близо 40% от българите смятат, че след 20 години страната ни ще бъде по-добро място за живеене, сочи проучване на "Тренд"
Близо 40% от българите смятат, че след 20 години страната ни ще бъде по-добро място за живеене, сочи проучване на "Тренд"
На 6 юни ще бъде даден стартът на летния сезон на Витоша На 6 юни ще бъде даден стартът на летния сезон на Витоша
Чете се за: 00:47 мин.
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба Алино" Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба Алино"
Чете се за: 01:35 мин.
Обилен дъжд наводни улици в Казанлък за минути Обилен дъжд наводни улици в Казанлък за минути
Чете се за: 00:50 мин.
През последните години случаите на удавяне у нас са под 100, над 2400 души са спасени през 2025 г. През последните години случаите на удавяне у нас са под 100, над 2400 души са спасени през 2025 г.
Чете се за: 02:42 мин.
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа? (ЧАСТ II) Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа? (ЧАСТ II)
Чете се за: 20:15 мин.

Водещи новини

Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа? (ЧАСТ II)
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа?...
Чете се за: 20:15 мин.
Общество
Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава без мярка за неотклонение Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава без мярка за неотклонение
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Сигнал за бомби на оживени обществени места в София, Варна и Русе Сигнал за бомби на оживени обществени места в София, Варна и Русе
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по математика
Чете се за: 01:00 мин.
Още
Семейна схема е в основата на престъпната група, източила половин...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Десетки сигнали за наводнени помещения в Благоевград след обилните...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Израел и Ливан удължават примирието при условие, че Хизбула спре...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ