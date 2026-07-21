Домакинствата във Великобритания няма да плащат ДДС върху сметките за ток

Ден след като встъпи в длъжност, новият британски премиер Анди Бърнам обяви първата си мярка за справяне с високите разходи за живот. От октомври домакинствата във Великобритания няма да плащат ДДС върху сметките за електроенергия.

Мярката е сред първите обещани действия на новия кабинет в подкрепа на британците на фона на високите цени.

До късно снощи Бърнам подреждаше новия си кабинет. Бившият министър на отбраната Джон Хийли ще поеме поста министър на финансите. Бившият министър на енергийната сигурност Ед Милибанд става външен министър. Шабана Махмуд запазва поста си на министър на вътрешните работи, а бившият здравен министър Уес Стрийтинг е новият министър на отбраната.

В първата си реч като премиер Бърнам потвърди подкрепата на Великобритания за Украйна. Той проведе разговори с американския президент Доналд Тръмп, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и германския канцлер Фридрих Мерц.