От МиГ-29 към F-16: Пазителите на българското небе в исторически преход

България преговаря отново с Полша за ремонт на двигателите на самолетите МиГ-29. У нас постоянно бойно дежурство и сега се носи с екипажи и самолети МиГ-29. До въвеждането на новопридобитите от САЩ самолети F-16 това е единствената възможност на България да охранява въздушното си пространство със собствени сили. Охраната на въздушното пространство, познато като еърполисинг, е мисия за колективна отбрана, която всяка страна членка изпълнява със свои изтребители.

Кои са пилотите, които сега я носят и кои са следващите, които се готвят да поемат охраната на българското небе?

В 3-та авиобаза всеки полет за прехват на нарушител, по сигнал за опасна ситуация на борда или ескорт на самолет, изгубил връзка с наземния контрол, започва със сирена за тревога. Звукът е невъзможен за игнориране, затова някои пилоти го ползват и като сутрешна аларма в телефоните си. Като Стефан Гецов, който лети на МиГ-29 от 2011 година.

подполковник Стефан Гецов, летец-пилот на МиГ-29: "Ние сме единствените в България, които даваме бойно дежурство, в тази база и ще продължаваме да защитаваме въздушното пространство на Република България."

За да са в състояние да реагират за по-малко от четвърт час, екипажите изпълняват различни задачи, а летателната и бойната подготовка включва всички аспекти от охраната на въздушното пространство.

полковник Методи Орлов, командир на 3-та Авиобаза, "Граф Игнатиево": "Мисията по еърполисинг е комплексна и сложна. Първо – силите и средствата, които са въвлечени в нейното изпълнение, са доста, а след това възможните потенциални ситуации, които биха могли да се развият са много. В единия край са чисто военна противовъздушна заплаха за страната, в другия край – ние имаме отговорност по оказване на екипажи търпящи бедствия. При отказ на радиовръзка, при загуба на навигация, дори за оглеждане на самолет."

От удари с птици до отказ на бордни системи или терористична заплаха – пилотите реагират в различни ситуации, когато някой във въздуха се нуждае от помощ. От техните доклади зависят и всички решения, които се вземат на земята.

полковник Методи Орлов, командир на 3-та Авиобаза, "Граф Игнатиево": "Нашата подготовка, на нашите летци трябва да покрива абсолютно всичкия набор от реакции при различните ситуации. В същото време пунктът за управление трябва съвсем бързо и адекватно да прецени добре каква е ситуацията и да прецени каква е адекватната заповед за последващо изпълнение от екипажите." подполковник Стефан Гецов, летец-пилот на МиГ-29: "Без комуникация между пилоти, инженерно-технически състав, ръководител полети не може. Ние сме един екип, който работи наистина като екип. Не може само пилотът да отиде и да се качи на самолета, без да е подготвен от техника, без да имаме управлението от ръководителите и доверието. Това е огромна част от нашето ежедневие – доверието."

Затова в 3-та авиобаза поддържат интензивна подготовка и в същото време надграждат способности за охрана на въздушното ни пространство. Докато ескадрилата със самолети МиГ-29 подсигурява 24-часовото дежурство, в полети са и екипажите на новите многоцелеви изтребители F-16 Block 70. Първите осем самолета пристигнаха миналата година, а през пролетта започна и обучението у нас за бойното използване на съвременната платформа.

Тодор Тодоров, пилот на F-16 Block 70: "Натоварени сме с много задачи, свързани с летене и не толкова с летене, но общо взето аз и моите колеги нямаме търпение да се включим в носенето на бойното дежурство и с пълна сила работим, за да усвоим в пълния диапазон способностите и възможностите на този нов чудесен самолет."

Въпреки затрудненията с ремонта на двигатели и осигуряването на резервни части, от ВВС и Министерството на отбраната са категорични – използват се всички възможности МиГ-29 да продължи да лети до 2030 г. Време, в което ескадрилата F-16 Block 70 трябва да бъде готова да приеме своя исторически дълг. И докато пилотите на новите самолети израстват с чест, опитните да продължат да изпълняват мисията по охрана и отбрана с достойнство.

полковник Методи Орлов, командир на 3-та Авиобаза, "Граф Игнатиево": "В момента бързо напредваме с усвояването на самолет F-16. Самолет, който ще има значителни по-високи бойни способности. Но докато те бъдат придобити и наистина напълно усвоени е много важно самолет МиГ-29 да носи той бойното дежурство, за да дава цялата възможност на летците на F-16 бързо да усвояват новите способности."

Приемствеността е толкова важна за модернизацията на военновъздушните сили колкото и въоръжението, споделят летците. Съвместните полети на различни типове авиационна техника са част от подготовката, която беше демонстрирана и на международното учение "Тракийско острие", което се проведе в България през юни.

подполковник Стефан Гецов, летец-пилот на МиГ-29: "Той започна прехода, но изисква време. Такава е нашата професия, че не може от ден за ден да станат нещата. Има много фактори, които влияят на прехода и затова нашето послание към колегите е – всички те са много опитни. Учат се и ние се учим от тях, и те взимат от нас каквото могат. Защото те имат повече часове от нас вече, но пък ние имаме повече опит като години. А опитът е много важен и ние се опитваме да им предадем каквото можем." Тодор Тодоров, пилот на F-16 Block 70: "Промени се нагласата на хората, промени се и начинът на работа. F-16 носи нови и непознати възможности за българските ВВС и смятам, че това ще бъде положително развитие." Димитър Метаксов, летец МиГ-29: "Нашата цел и нашите идеи са да прехвърлим цялото това знание, което имаме – по един или друг начин към следващите колеги. Следващият ни самолет F-16 ще покаже всичките си способности рано или късно."

Все по-широкото използване на безпилотни летателни апарати в бойни действия променя и подготовката на екипажите в авиобазата. Тренировъчните задачи се адаптират и за противодействие на военни въздушни средства за нападение.

полковник Методи Орлов, командир на 3-та Авиобаза, "Граф Игнатиево: "Вече имаме в случая непреднамерено влизане на дронове във въздушните пространства на натовски държави, така че това вече става част от нашата подготовка. Да имаме способността да въздействаме върху чисто военни средства за нападение."

75 години ВВС носят дежурство по охрана на въздушното пространство. И в новата архитектура за сигурност и военна защита в Европа тяхната роля остава важен елемент от българския национален суверенитет.