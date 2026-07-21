Втори ден продължава отстраняването на щетите след бурята в Тутракан

Втори ден след проливния дъжд и ураганния вятър в Тутракан продължава отстраняването на щетите. Паднали дървета, запушени шахти, наводнени мазета и повредени сгради са част от последствията от стихията. Най-сериозно е пострадал жилищен блок, чиято фасада се е срутила. Няма жертви и евакуирани хора.

Почистването на улиците и междублоковите пространства в Тутракан продължава втори ден след силната буря, която връхлетя града в неделя следобед. Експертна комисия от общината вече описва нанесените щети.

Една от критичните точки е детска градина „Полет“, където дворът е бил залят с вода. Благодарение на екипи на пожарната и гражданска защита помещенията са били отводнени, за да може нормално да започне учебният процес.

„Тук се намираме на една от детските площадки, която вчера беше буквално блато. С пожарна безопасност успяхме да източим дъждовните води и децата да имат нормален учебен процес“, заяви кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов.

По думите му за кратко време в града са паднали около 60 литра дъжд на квадратен метър, придружени от силен вятър.

„За първи път, на 61 години съм, виждам такава стихия. Имах чувството, че земята и небето са се съединили“, каза кметът.

Бурята е оставила след себе си множество паднали дървета, затворени улици и наноси от кал и тиня в ниските части на града.

„Много дървета имаме паднали. Много улици бяха затворени. Много тиня и кал се изсипаха в долната част на града, защото Тутракан е на скат и всичко слиза към най-ниските места“, обясни д-р Стефанов.

Екипи на общинското предприятие за чистота са започнали разчистването веднага след края на бурята. Предстои и измиване на улиците.

Най-тежко е засегнат жилищен блок, чиято фасада се е отлепила и срутила. Въпреки щетите не се е наложила евакуация.

„Нямаме човешки жертви и хора, които да са пострадали или бедстващи семейства. Имахме много залети сутеренни помещения, приземни етажи и мазета“, каза кметът.

Има щети по частни имоти, кайсиеви градини, покриви на по-стари сгради и дограми.

Според д-р Стефанов системата BG-ALERT не е предупредила гражданите за опасността от бурята.

„Не, категорично не. Хубавото е, че се задейства румънската предупредителна система и тя предупреди гражданите за опасността от големи бури и проливни дъждове“, посочи той.

По данни на общината бурята е засегнала основно Тутракан. В околните населени места валежите са били по-слаби и няма данни за щети или пострадали хора.

Разчистването и възстановяването на града продължават.