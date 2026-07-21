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Президентът Йотова ще посети авиобаза "Граф Игнатиево"

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Президентът Йотова ще посети авиобаза "Граф Игнатиево"
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Президентът Илияна Йотова днес ще посети 3-та авиационна база – Граф Игнатиево. Държавният глава ще бъде посрещнат от почетен строй, а след това ще разговаря с личния състав и ръководството на авиобазата.

Йотова ще се запознае с изградената вече инфраструктура за изтребителите F-16 Block 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. Екипажите на новите самолети вече се подготвят да поемат и дежурства. Първите осем многоцелеви изтребители пристигнаха миналата година, а през пролетта започна и обучението у нас за бойното им използване.

24-часовото дежурство по "еър полисинг " в момента се подсигурява от ескадрилата на МиГ-29.

#президентът Илияна Йотова #Авиобаза "Граф Игнатиево"

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