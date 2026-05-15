БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
DARA взриви сцената с Bangaranga и спечели място на финала на "Евровизия"

След свлачището на пътя Смолян - Пампорово: Какви са вариантите за трайно решение на проблема?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Държавната и местната власт продължават да търсят решение на най-сериозния инфраструктурен проблем в Смолянско през последните две седмици – огромното свлачище, което прекъсна пътя Смолян – Пампорово в района на местността „Райковски ливади“. Регионалният министър Иван Шишков направи оглед на място заедно с геолози, инженери, представители на „Геозащита“ и пътни експерти. Преди това той участва в работна среща в община Смолян, инициирана от кмета Николай Мелемов.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: „Определено съм удовлетворен от срещата. Присъстваха учени от Минно-геоложкия университет и УАСГ, специалисти от „Геозащита“, а най-важното беше присъствието на министър Шишков, защото всички действия оттук нататък зависят именно от държавата.“

По думите му вече са набелязани конкретни стъпки – анализ на терена, изготвяне на задание, проектиране и последващо строителство.

„Министър Шишков заяви, че скоростта ще бъде по-важна от цената, което дава надежда, че проблемът ще бъде решен възможно най-бързо“, допълни Мелемов.

Сред обсъжданите варианти за трайно решение е изграждането на мостово съоръжение в района на свлачището. Кметът подчерта, че няма да коментира инженерните решения, но изрази надежда действията да започнат спешно. По време на посещението беше огледан и друг сериозен проблемен участък – свлачището по обходния път през Стойките, където подпорна стена е срутена още от 2021 година.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: „Ролята на общината е всички процедури – ПУП-ове, съгласувания и административни действия – да бъдат извършени в режим на спешност. Ще бъдем партньор във всичко необходимо.“

Той уточни, че общината няма отношение към финансирането и възлагането на ремонтите, тъй като става дума за държавни пътища и отговорността е на АПИ и регионалното министерство. Въпреки затворения път, към момента няма информация за масови откази на туристически резервации в Пампорово.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: „По-скоро страдат хората, които ежедневно пътуват до курорта по работа. Туристите, които идват отдалеч, едва ли ще се откажат заради 15-20 километра повече.“

Обсъждан е и вариант за временен обходен маршрут. Според кмета трасето преминава през различни терени – общински, горски и частни имоти, а окончателното решение тепърва ще се уточнява. Все още не е ясно каква точно е причината за свлачището. Сред възможните фактори се обсъждат преовлажняване на почвата, стар етернитов водопровод и наличието на водоеми в района.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: „Много фактори могат да бъдат причина, но не искам да спекулирам и да давам оценка каква е причината.“

Очакванията на местната власт и жителите на региона са възстановяването на пътната връзка да започне възможно най-скоро, за да не бъде засегнат активният летен туристически сезон в Родопите.

Вижте повече в прякото включване на Величка Петкова

#кмет на Смолян #свлачището #Смолян-Пампорово #по пътя #Николай Мелемов

Последвайте ни

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
2
Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
3
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия 2026“
4
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия...
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния измамник
5
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
6
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
4
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
5
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Регионални

Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян
Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян
Гръцки фермери готвят протест на "Промахон": Възможна е блокада на границата Гръцки фермери готвят протест на "Промахон": Възможна е блокада на границата
Чете се за: 01:22 мин.
Ученици от Айтос съпреживяха емоцията от участието на DARA на „Евровизия“ Ученици от Айтос съпреживяха емоцията от участието на DARA на „Евровизия“
Чете се за: 02:55 мин.
Съдбата на Паметника на Съветската армия: Общината вече е собственик на имота, в който се съхраняват фигурите Съдбата на Паметника на Съветската армия: Общината вече е собственик на имота, в който се съхраняват фигурите
Чете се за: 02:20 мин.
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през юли Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през юли
Чете се за: 02:37 мин.
Свлачището в Родопите: Обмислят мостово съоръжение над пропадналия път Свлачището в Родопите: Обмислят мостово съоръжение над пропадналия път
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Обичам ви и ще се видим на финала" - Dara с първа реакция след блестящото представяне на „Евровизия" "Обичам ви и ще се видим на финала" - Dara с първа реакция след блестящото представяне на „Евровизия"
Чете се за: 01:05 мин.
Европа
След свлачището на пътя Смолян - Пампорово: Какви са вариантите за трайно решение на проблема? След свлачището на пътя Смолян - Пампорово: Какви са вариантите за трайно решение на проблема?
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Очакват се подробности от полицията и прокуратурата след акцията...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Протести на гръцките фермери: Днес решават дали ще блокират...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Парламентарен контрол: Трима министри отговарят на въпроси на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Марко Рубио похвали България за помощта ни за "Епична ярост"
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ