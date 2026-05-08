Причината за свлачището на пътя Смолян-Пампорово е натрупване на вода над свлачищния откос

Причината за свлачището, което разруши пътя в Пампорово е натрупване на вода в хлътнала площадка над него. Това показа анализът от геопространствения модел на терена, който беше направен от специалисти от Софийския университет. От друга страна, в министерството на регионалното развитие и двамата министри все още гадаят за причините. Новият министър Иван Шишков потвърди ангажимента да се подсили обходния път през Стойките.

След 40 минути облитане на целия засегнат район със сканиращото око на лидар-а, учените вече разполагат с много точен триизмерен модел на терена на свлачището. И след като се премахне растителността, релефът лъсва с цялата си категоричност. И причината за свлачището се открива точно над него.

доц. Александър Гиков, геоморфолог, ИКИ, БАН: "При внимателен анализ на релефа се вижда, че ето тук се намира една площадка, така да се каже, в която би могло да се натрупа количество и дъжд и сняг, който се е стопил с покачването на температурите." проф. д-р Стелиян Димитров, Център за геопространствени изследвания и технологии, СУ: "Ето тук е този заравнен участък в горната част, тук се сменя релефът на понижения, в които е възможно да се събира вода."

Наднормените валежи в района през януари и февруари, топенето на снега и задържането на водата горе със сигурност кореспондира със случилото се сега.

доц. Александър Гиков, геоморфолог, ИКИ, БАН: "Проникването на тази влага надолу достига до един глинест хоризонт, по който става хлъзгането. Това е хлъзгателна повърхнина, която тук в района на свлачището е с наклон някъде около 25 градуса. Не е малък наклон това нещо."

Абсолютно същата площадка стои и над старото свлачище до новото, което на картата изглежда вече като едно цяло. И сега изглежда нелогично, защо не са укрепили останалите 150 метра от пътя.

проф. д-р Стелиян Димитров, Център за геопространствени изследвания и технологии, СУ: "Това също е свлачищен склон, но не е поддал, въпреки че е бил в идентични условия. И там където е било слабото място, където е нямало укрепване, тук се е случило и свличането."

За службите и експертите на строителното министерство, обаче, причините все още изясняват.

Николай Найденов, бивш служебен министър на регионалното развитие: "Преди това нямаше индикации, че ще се случи подобно нещо. случи се изведнъж. Случи се изключително атрактивно и поразяващо." Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство: "Дали някой не си е свършил работата? Всичките които са видели свлачището, смятат, че има нещо, което го е провокирало в тези мащаби."

Съвременните технологии позволяват с да се видят ясно проблемните места, позволяват да се вземат и превантивни мерки. Но свлачището на Райковски ливади не е е дори в полезрението на съответната служба по геозащита. А от регионалното министерство очакват до дни да станат готови анализите.



