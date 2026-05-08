БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на...
Чете се за: 00:52 мин.
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Чете се за: 01:45 мин.
На първото заседание на новото правителство Румен Радев...
Чете се за: 06:35 мин.
Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
Чете се за: 05:22 мин.
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 05:00 мин.
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и...
Чете се за: 01:02 мин.
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Чете се за: 02:00 мин.
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното...
Чете се за: 02:35 мин.
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Причината за свлачището на пътя Смолян-Пампорово е натрупване на вода над свлачищния откос

Мария Чернева от Мария Чернева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази

Новият регионален министър Иван Шишков потвърди ангажимента да се подсили обходния път през Стойките

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Причината за свлачището, което разруши пътя в Пампорово е натрупване на вода в хлътнала площадка над него. Това показа анализът от геопространствения модел на терена, който беше направен от специалисти от Софийския университет. От друга страна, в министерството на регионалното развитие и двамата министри все още гадаят за причините. Новият министър Иван Шишков потвърди ангажимента да се подсили обходния път през Стойките.

След 40 минути облитане на целия засегнат район със сканиращото око на лидар-а, учените вече разполагат с много точен триизмерен модел на терена на свлачището. И след като се премахне растителността, релефът лъсва с цялата си категоричност. И причината за свлачището се открива точно над него.

доц. Александър Гиков, геоморфолог, ИКИ, БАН: "При внимателен анализ на релефа се вижда, че ето тук се намира една площадка, така да се каже, в която би могло да се натрупа количество и дъжд и сняг, който се е стопил с покачването на температурите."

проф. д-р Стелиян Димитров, Център за геопространствени изследвания и технологии, СУ: "Ето тук е този заравнен участък в горната част, тук се сменя релефът на понижения, в които е възможно да се събира вода."

Наднормените валежи в района през януари и февруари, топенето на снега и задържането на водата горе със сигурност кореспондира със случилото се сега.

доц. Александър Гиков, геоморфолог, ИКИ, БАН: "Проникването на тази влага надолу достига до един глинест хоризонт, по който става хлъзгането. Това е хлъзгателна повърхнина, която тук в района на свлачището е с наклон някъде около 25 градуса. Не е малък наклон това нещо."

Абсолютно същата площадка стои и над старото свлачище до новото, което на картата изглежда вече като едно цяло. И сега изглежда нелогично, защо не са укрепили останалите 150 метра от пътя.

проф. д-р Стелиян Димитров, Център за геопространствени изследвания и технологии, СУ: "Това също е свлачищен склон, но не е поддал, въпреки че е бил в идентични условия. И там където е било слабото място, където е нямало укрепване, тук се е случило и свличането."

За службите и експертите на строителното министерство, обаче, причините все още изясняват.

Николай Найденов, бивш служебен министър на регионалното развитие: "Преди това нямаше индикации, че ще се случи подобно нещо. случи се изведнъж. Случи се изключително атрактивно и поразяващо."

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство: "Дали някой не си е свършил работата? Всичките които са видели свлачището, смятат, че има нещо, което го е провокирало в тези мащаби."

Съвременните технологии позволяват с да се видят ясно проблемните места, позволяват да се вземат и превантивни мерки. Но свлачището на Райковски ливади не е е дори в полезрението на съответната служба по геозащита. А от регионалното министерство очакват до дни да станат готови анализите.

#свлачището #Смолян-Пампорово #причини

Последвайте ни

ТОП 24

Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното събрание
1
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното събрание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
2
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното събрание (ВИДЕО)
3
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното събрание...
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити
4
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото състояние...
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството
5
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и изпитанията, които...
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и ограничаването на ръста на цените са основните очаквания към новата власт
6
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и ограничаването на...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
3
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
4
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
5
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
6
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...

Още от: Регионални

109 розови фламинго посрещнаха Giro d’Italia в Бургас
109 розови фламинго посрещнаха Giro d’Italia в Бургас
Ограничиха временно движението на МПС над 3,5 тона по пътя в местността "Райковски ливади" Ограничиха временно движението на МПС над 3,5 тона по пътя в местността "Райковски ливади"
Чете се за: 01:52 мин.
Даряваш кръв и получаваш безплатно туристическо преживяване - инициатива в Бургаско набира популярност Даряваш кръв и получаваш безплатно туристическо преживяване - инициатива в Бургаско набира популярност
Чете се за: 03:40 мин.
До 10 дни започва пръскането срещу комари по Дунава, след като бяха отпуснати 1,28 млн. евро До 10 дни започва пръскането срещу комари по Дунава, след като бяха отпуснати 1,28 млн. евро
Чете се за: 02:40 мин.
Пускат временна автобусна линия от "Орлов мост" до ж.к. "Левски Г" Пускат временна автобусна линия от "Орлов мост" до ж.к. "Левски Г"
Чете се за: 01:52 мин.
Започва плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ "Козлодуй" Започва плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ "Козлодуй"
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

На първото заседание на новото правителство Румен Радев очерта основните приоритети
На първото заседание на новото правителство Румен Радев очерта...
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са първите им задачи? (ОБЗОР) Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са първите им задачи? (ОБЗОР)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
До 10 дни започва пръскането срещу комари по Дунава, след като бяха отпуснати 1,28 млн. евро До 10 дни започва пръскането срещу комари по Дунава, след като бяха отпуснати 1,28 млн. евро
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Брюксел увери, че ще спази своята част от сделката след ултиматума на Тръмп Брюксел увери, че ще спази своята част от сделката след ултиматума на Тръмп
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Други спортове
Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Първи сериозен тест за примирието: САЩ и Иран си размениха удари в...
Чете се за: 02:12 мин.
Близък изток
Гълъб Донев: Бюджетът за 2026 година ще бъде готов до месец
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ