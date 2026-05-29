Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за...
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца...
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Допълнителен градски транспорт за Задушница в София на 30 май

черешова задушница молим душите починалите
Снимка: БГНЕС/Архив
На 30 май 2026 г., събота, Столичната община и Центърът за градска мобилност организират допълнително транспортно обслужване за Задушница. Целта е да бъде улеснено придвижването на гражданите до гробищните паркове в столицата.

За деня се разкрива временна трамвайна линия №7А с маршрут от кв. „Манастирски ливади – запад“ до кв. „Орландовци“.

Ще бъдат пуснати и няколко временни автобусни линии:

линия №18-А – от автостанция „Орландовци“ до гробищен парк „Малашевски гробища“ по маршрута на автобусна линия №18, двупосочно;

линия №79-А – по маршрут: надлез „Надежда“, ул. „История Славянобългарска“, ул. „Индустриална“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“, ул. „Река Велека“ и обратно по бул. „Владимир Вазов“;

линия №86-А – от АТ „Малашевци“ през ул. „Резбарска“, площад „Сточна гара“, бул. „Сливница“, с обратен завой при ул. „Опълченска“ и обратно по маршрута;

линия №90-А – от автостанция „Изток“ по бул. „Ботевградско шосе“, ул. „Александър Екзарх“, ул. „Тодорини кукли“, метростанция „Хаджи Димитър“, бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Васил Кънчев“ до АП „Малашевци“ и гробищен парк „Малашевски гробища“, двупосочно.

На 30 май Столичната дирекция на вътрешните работи ще осигурява организацията на движението и обществения ред в районите около гробищните паркове. Дежурни екипи на СДВР ще насочват автомобилите на гражданите към определени места за паркиране.

В района на Централни гробища паркирането ще се извършва по платната на ул. „История Славянобългарска“ и ул. „Заводска“. Около гробища „Бакърена фабрика“ автомобилите ще бъдат насочвани под подлеза на ул. „Адам Мицкевич“, а в района на гробища „Малашевци“ – по ул. „Резбарска“ между ул. „Васил Кънчев“ и бул. „Ген. Владимир Вазов“, както и пред централния вход на ул. „Жак Дюкло“.

