Приморско създава доброволен отряд за реакция при бедствия и пожари

В Приморско предприемат първи стъпки към създаването на доброволно формирование за реакция при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Повече от 20 жители на морската община се включиха в информационната среща „Стани доброволец“, на която бяха представени възможностите за участие в бъдещия екип.

Кандидатите трябва да са навършили 18 години, да са клинично здрави, да не са осъждани за умишлени престъпления и да имат желание да работят в екип и да помагат при кризисни ситуации.

Главен инспектор Младен Илиев, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Приморско, представи ролята на доброволните формирования като част от Единната спасителна система. Те ще подпомагат професионалните екипи при пожари, наводнения, бедствия и други извънредни ситуации.

Одобрените кандидати ще преминат обучение по защита при бедствия, аварии и пожари, оказване на първа долекарска помощ и действия при различни кризисни ситуации. Предвидени са и специализирани обучения и съвместни учения с екипите на пожарната.

Инициативата е съвместна между Община Приморско и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Според организаторите необходимостта от подобно формирование е особено голяма заради активния туристически сезон, многобройните горски територии и големия поток от посетители в района. Именно в първите минути след възникване на инцидент обучените доброволци могат да окажат решаваща помощ до пристигането на специализираните екипи.