Сияна Алекова отново на върха, второ злато за България на eвропейското във Варна

Младата гимнастичка спечели титлата с най-висока оценка във финала и затвърди отличното представяне на домакините
България спечели втори златен медал от eвропейското първенство по художествена гимнастика във Варна, след като Сияна Алекова триумфира във финала на обръч при девойките.
След успеха в отборната надпревара ден по-рано, където заедно с Деа Емилова и Александра Петрова донесе историческа титла за страната, Алекова отново показа класа и хладнокръвие. Тя изигра отлично композицията си и получи най-високата оценка от съдиите – 27.100 точки (11.2 трудност, 7.950 изпълнение, 7.950 артистичност).
Сребърният медал остана за Ксения Савинова (Русия) с 26.350 точки, а бронзът бе за италианката Флавиа Касано с 25.800.
По-късно в програмата още една българска представителка ще се бори за отличия – Деа Емилова, която ще участва във финалите на бухалки и на лента.
Европейското първенство продължава утре с квалификациите при жените на бухалки и лента, където България ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева.
