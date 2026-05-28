Сияна Алекова отново на върха, второ злато за България на eвропейското във Варна

Младата гимнастичка спечели титлата с най-висока оценка във финала и затвърди отличното представяне на домакините

Снимка: БТА
България спечели втори златен медал от eвропейското първенство по художествена гимнастика във Варна, след като Сияна Алекова триумфира във финала на обръч при девойките.

След успеха в отборната надпревара ден по-рано, където заедно с Деа Емилова и Александра Петрова донесе историческа титла за страната, Алекова отново показа класа и хладнокръвие. Тя изигра отлично композицията си и получи най-високата оценка от съдиите – 27.100 точки (11.2 трудност, 7.950 изпълнение, 7.950 артистичност).

Сребърният медал остана за Ксения Савинова (Русия) с 26.350 точки, а бронзът бе за италианката Флавиа Касано с 25.800.

По-късно в програмата още една българска представителка ще се бори за отличия – Деа Емилова, която ще участва във финалите на бухалки и на лента.

Европейското първенство продължава утре с квалификациите при жените на бухалки и лента, където България ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева.

Финалите можете да проследите в ефира на БНТ 3 на 30 и 31 май!

#Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна 2026 г. #Сияна Алекова

