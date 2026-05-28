Дрога по куриер: Задържаха над 1000 пратки с наркотици, поръчани по интернет

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Снимка: БТА
Над 1000 пратки с канабис във вейпове, бонбони, близалки и лакомства за тийнейджъри са задържани само за две седмици от Агенция „Митници". Подрастващите сами си поръчвали дрогата от различни интернет-платформи. Доставката се осъществявала чрез бързи куриерски услуги.

- Нова схема за доставка на наркотици ли е това или е позната практика?

- Да, очевидно става въпрос за съвсем нов метод за снабдяване с наркотици. Подрастващите вече не търсят дилъри, а влизат в сайтове, където си избират дрогата по каталог и си я поръчват през куриерска фирма. Това се оказва и безнаказано, защото доставчиците са в страни, където режимът към канабиса и неговите производни е либерален, съдържанието на пратката не се обявява, а получателят тук е краен потребител на наркотика. Някои от тези бисквити могат да се окажат много опасни. Има данни, че куче на тийнеджър е изяло част от пратката и е починало от сърдечен разрив.

Засечени онлайн поръчки на бонбони и близалки, които съдържат наркотици, провокират Агенция „Митници" да започне операция „Хидра" с проследяването на пътя до потребителя - тийнейджър.

Стефан Бакалов, заместник-директор на Агенция „Митници": „Сайтовете дори са преведени на български език, има описание какво е съдържанието на наркотичното вещество, какъв е вида, дали има съдържание на наркотично вещество или не.“

А сайтовете предлагат пълният набор от бонбони, близалки, кексове и бисквити, предназначени за подрастващи, като доставката е през бързи куриерски агенции.

Стефан Бакалов, заместник-директор на Агенция „Митници": „В пратките са открити различни наркотични вещества от типа на синтетични канабиноиди, полусинтетичните канабиноиди, влагани във вейпове, в курабийки, в бонбони. Изпращачите са онлайн платформи базирани в различни държави в ЕС.“

Държавите са такива, в които има либерален режим по отношение на т.н. "леки" наркотици.

Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София: „Още по-тревожното е, че има случаи, в които доставката е поръчвана от деца и дори родителите са търсили пратката на децата си, очевидно не знаейки какво съдържа тя.“

За доставките отговорност не носят и куриерските фирми, тъй като съдържанието на пратките не е обявено.

Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София: „То и не се изисква такова, тъй като доставката се извършва между държави - членки на ЕС. Както вие посочихте изпращача е от страна, където тази дейност е разрешена и остава при нас да се търси дали действително зад поръчката стои таказателно-отговорно лице, на което вече може да се търси наказателна отговорност.“

Така наказателна отговорност може да се търси само ако се установи, че пълнолетен съзнателно поръчва продукти с наркотици за непълнолетни.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов

