Електронна платформа за сигнали и жалби въведе Изпълнителна агенция "Медицински надзор“

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“(ИАМН) въведе нова електронна платформа за подаване на сигнали и жалби, насочена към улесняване на гражданите, повишаване качеството на административното обслужване и подобряване на контрола в системата на здравеопазването, съобщиха от Агенцията.

Чрез платформата се осигурява по-бързо, ефективно и прозрачно разглеждане на случаи, свързани с нарушени медицински стандарти, правата на пациентите, както и сигнали, касаещи дейностите по донорство и трансплантации. Новият механизъм създава условия за своевременна реакция от страна на институцията и по-прецизно проследяване на всеки конкретен казус, допъват от "Медицински надзор".

Така се предоставя лесен, достъпен и сигурен начин за подаване и проследяване на сигнали, като значително съкращава дистанцията между гражданите и институцията.

Подаването на сигнал чрез платформата осигурява възможност за достъп до електронното пациентско досие, което подпомага проследяването на пътя на пациента и извършването на по-задълбочени и качествени проверки. По този начин се създават условия за повишаване ефективността на контролната дейност и подобряване качеството на медицинските услуги.