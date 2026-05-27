Д-р Брънзалов: Кадровата криза в здравеопазването е тежка,

Кадровата криза в здравеопазването е сред най-сериозните проблеми на системата, като недостигът на спешни медици и недостатъчният брой линейки поставят под въпрос качеството на обслужването. Това каза в "Денят започва" председателят на УС на БЛС д-р Николай Брънзалов. Той подчерта, че са необходими спешни политически решения за финансирането и организацията на системата. По думите му без реформа във финансирането системата не може да отговори на нарастващите нужди на пациентите.

Д-р Брънзалов акцентира върху тежкия труд на спешните медици и недостига на кадри в сектора.

„Този труд е изключително тежък, изключително отговорен… трябва спешно, точно и бързо да се действа, защото всяка секунда е важна.“

По думите му кадровата криза в здравеопазването се задълбочава и младите лекари все по-рядко избират спешната медицина.

„Кадровата криза в системата на здравеопазване е много тежка“, заяви той.

Д-р Брънзалов засегна и темата за липсата на линейки и финансиране, като постави въпроса за политическите решения в сектора.

„Това трябва да се вземе политическо решение. Правим ли европейско здравеопазване или ще си кретаме по същия начин – да се взимат решения когато стане беда, да се закърпи положението“, каза председателят на БЛС.

Д-р Брънзалов засегна и темата за финансирането на системата и бюджета на здравната каса. По думите му разговорите с институциите все още са в начален етап.

„ Един единствен разговор имахме с Катя Ивкова. Разговорът беше много ползотворен, но той свърши до едно място… Някои теми ги проговорихме, темата за бюджета оставяме за следващите срещи“, каза той за срещата със здравния министър.

Д-р Брънзалов акцентира върху нуждата от контрол и участието на пациента в системата, като отбеляза, че в обществото често се говори за злоупотреби, но проблемът е по-сложен.

По отношение на средствата в системата председателят на БЛС беше категоричен, че те не са достатъчни, а разходите растат.

„Средствата определено са недостатъчни и това е ясно на всички“, каза д-р Брънзалов.

Той коментира и темата за доплащането и цената на медицинските услуги. Според него системата не може да функционира без реално финансиране. По думите му решението минава през увеличаване на здравните вноски или бюджета на системата.

„Здравната осигуровка в България категорично трябва да бъде вдигната, само че тук виждаме политически инат. По-удобно е да се казва, че докторите точат касата, отколкото да вземат решение, с което да дофинансират системата“, каза той.

Д-р Брънзалов коментира и регионалните дисбаланси в здравеопазването и недостига на кадри извън големите градове. По думите му е необходима държавна политика за разпределение и подкрепа на лечебните заведения в по-слабо населените райони.

