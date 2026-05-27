БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Д-р Брънзалов: Кадровата криза в здравеопазването е тежка,

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Общество
Запази

Според него здравната вноска трябва да бъде увеличена

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кадровата криза в здравеопазването е сред най-сериозните проблеми на системата, като недостигът на спешни медици и недостатъчният брой линейки поставят под въпрос качеството на обслужването. Това каза в "Денят започва" председателят на УС на БЛС д-р Николай Брънзалов. Той подчерта, че са необходими спешни политически решения за финансирането и организацията на системата. По думите му без реформа във финансирането системата не може да отговори на нарастващите нужди на пациентите.

Д-р Брънзалов акцентира върху тежкия труд на спешните медици и недостига на кадри в сектора.

„Този труд е изключително тежък, изключително отговорен… трябва спешно, точно и бързо да се действа, защото всяка секунда е важна.“

По думите му кадровата криза в здравеопазването се задълбочава и младите лекари все по-рядко избират спешната медицина.

„Кадровата криза в системата на здравеопазване е много тежка“, заяви той.

Д-р Брънзалов засегна и темата за липсата на линейки и финансиране, като постави въпроса за политическите решения в сектора.

„Това трябва да се вземе политическо решение. Правим ли европейско здравеопазване или ще си кретаме по същия начин – да се взимат решения когато стане беда, да се закърпи положението“, каза председателят на БЛС.

Д-р Брънзалов засегна и темата за финансирането на системата и бюджета на здравната каса. По думите му разговорите с институциите все още са в начален етап.

„ Един единствен разговор имахме с Катя Ивкова. Разговорът беше много ползотворен, но той свърши до едно място… Някои теми ги проговорихме, темата за бюджета оставяме за следващите срещи“, каза той за срещата със здравния министър.

Д-р Брънзалов акцентира върху нуждата от контрол и участието на пациента в системата, като отбеляза, че в обществото често се говори за злоупотреби, но проблемът е по-сложен.

По отношение на средствата в системата председателят на БЛС беше категоричен, че те не са достатъчни, а разходите растат.

„Средствата определено са недостатъчни и това е ясно на всички“, каза д-р Брънзалов.

Той коментира и темата за доплащането и цената на медицинските услуги. Според него системата не може да функционира без реално финансиране. По думите му решението минава през увеличаване на здравните вноски или бюджета на системата.

„Здравната осигуровка в България категорично трябва да бъде вдигната, само че тук виждаме политически инат. По-удобно е да се казва, че докторите точат касата, отколкото да вземат решение, с което да дофинансират системата“, каза той.

Д-р Брънзалов коментира и регионалните дисбаланси в здравеопазването и недостига на кадри извън големите градове. По думите му е необходима държавна политика за разпределение и подкрепа на лечебните заведения в по-слабо населените райони.

Вижте целия разговор с д-р Брънзалов във видеото.

#д-р Николай Брънзалов #БЛС

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
1
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
2
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
3
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото...
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
4
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво
5
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание в Пловдив: Имаме проблеми в много от структурите
6
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание в Пловдив:...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: У нас

Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Росица Станулова, психолог: Един от най-опасните процеси е постепенното приемане на употребата на наркотици като „нормална“ Росица Станулова, психолог: Един от най-опасните процеси е постепенното приемане на употребата на наркотици като „нормална“
Чете се за: 02:37 мин.
Меглена Плугчиева: Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас Меглена Плугчиева: Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас
Чете се за: 06:52 мин.
Рояци от еднодневки превзеха части от Бургас Рояци от еднодневки превзеха части от Бургас
Чете се за: 01:27 мин.
Официални срещи на Румен Радев - премиерът на посещение в Брюксел и Париж Официални срещи на Румен Радев - премиерът на посещение в Брюксел и Париж
Чете се за: 00:30 мин.
След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ? След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ?
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ? След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ?
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
Меглена Плугчиева: Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас Меглена Плугчиева: Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: НС обсъжда увеличение на минималните пенсии от 1 юли и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Намериха изчезналите деца от Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След бедствието в "Елените": Как изглежда курортът 8...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Поредни температурни рекорди: Продължава горещата вълна в Западна...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ