Неформална среща: Външните министри от ЕС обсъждат Близкия изток и Украйна

Близкият изток, Украйна и регионални въпроси ще обсъдят външните министри от ЕС на неофициална среща във формат „Гимних“ в Кипър.



Украйна призовава Брюксел да съдейства за преговори за прекратяване на войната с Русия – тема, която ще бъде обсъдена подробно по време на разговорите. ЕС активно обмисля възобновяване на диалога с Москва, след като усилията на Съединените щати за посредничество зациклиха. Сред спряганите имена за възможен посредник в преговорите са бившият германски канцлер Ангела Меркел и бившият президент на ЕЦБ Марио Драги.