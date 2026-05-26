До две години Дунав има потенциал да стане европейски коридор на изкуствения интелект

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
Регионални
Евродепутати и бизнес обсъдиха в Русе Дунавската стратегия на ЕС

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Река Дунав, която свърза десет държави, има потенциала до две години да се превърне в европейски коридор на изкуствения интелект. За България това означава и създаване на нови енергийни мощности. Предложението беше дискутирано на форум в Русенския университет от евродепутати, академичната общност, институции и бизнеса в рамките на тазгодишното председателство на страната ни на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

По поречието на Дунав живеят над 80 милиона души, а реката свързва едни от най-богатите с най-бедните региони в Европа. За да се преодолее тази разлика, Дунав трябва да се развие като дигитален коридор за технологии.

Кристиан Вигенин, евродепутат от групата на "Прогресивния алианс на социалистите и демократите" в ЕП: "Развитието на изкуствения интелект в Европа изисква създаването на центрове за данни, заедно с така наречените фабрики за изкуствения интелект, което е свързвано пък с необходимостта от повече енергия. Дунав дава възможности за охлаждане на сървърите на тези центрове за данни."

Евродепутатът Цветелина Пенкова коментира и опитите за общоевропейски доставки на газ, както и увеличението на капацитета на вертикалния коридор от Гърция към България.

Цветелина Пенкова, евродепутат от групата на "Прогресивния алианс на социалистите и демократите" в ЕП: "Това е един от каналите, които трябва да се използват, но България тук трябва да отстоява своето място като стратегическа, важна, ключова точка, а не за пореден път за временно запълване да бъдем използвани с географската си позиция."

На форума бяха обсъдени и усилията на ЕС за изграждане на свързана електропреносна мрежа, за да се преодолее огромния дисбаланс в цените на електроенергията в отделните части на Европа.

#дигитален коридор за технологии #потенциал #обсъждане #Русе #дунавска стратегия

