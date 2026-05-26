"В Референдум": 66% от българите не са обмисляли да напуснат страната

Добре ли се живее в България и можем ли да се възползваме от успехите си? Темата коментират тази вечер в предаването "Референдум" проф. Климент Найденов – декан на Геолого-географския факултет на СУ, Андрей Арнаудов – продуцент, Христо Попов – предприемач, Добромир Иванов – предприемач, и Александър Каролев – финансист и инвестиционен банкер. В публиката ще има студенти и българи, избрали да се върнат у нас.

66% от българите не са обмисляли да напуснат страната, сочат данни от проучването на "Галъп Интернешънъл Болкан", направено за предаването. 29 на сто биха емигрирали, но само при определени трудности, а 5% – активно го обмислят.

53% от сънародниците ни биха посъветвали свой близък да се върне в страната за постоянно, 17% са дали положителен отговор, но с аргумента, че е за кратко, а 30 на сто са дали отрицателен отговор.

46 на сто от запитаните са посочили близостта до семейството като най-силния аргумент, с който биха посъветвали своите близки да се върнат в страната, 28% – по-спокойния живот, 11% – по-лесното отглеждане на децата, а 7 на сто – ниските данъци.

Според социолозите върху решенията на младите хора да имат деца влияят доходите – 63%, икономическата ситуация в страната – 37 на сто, наличието на жилище – 35%, 19 на сто – държавната помощ, 16 на сто – професионалните амбиции, а 15 на сто – липсата на подходящ партньор.